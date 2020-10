Tomber amoureux de Night City

Cyberpunk 2077 est un monde futuriste riche avec une histoire d’action-aventure se déroulant dans Night City. Pensez au crime, à la violence, à l’itinérance, aux gangs voyous et aux paysages de rue à couper le souffle.

Les habitants de la ville sont obsédés par le pouvoir, le glamour et la modification corporelle. Il y a un grand nombre de personnages intrigants et uniques et de paramètres étranges.

Commencez le jeu en choisissant votre chemin de vie parmi nomade, un gamin de la rue et corpo. Dans ce jeu, ce sont les regards qui comptent.

Vous pouvez ensuite personnaliser le cyberware, les compétences et le style de jeu de votre personnage. Les outils de destruction cyberpunk sont divisés en cyberwares, armes de mêlée, armes intelligentes, armes puissantes, armes technologiques, objets jetables, mods d’armes et pièces jointes.

Recherchez la Porsche 911 Turbo classique entièrement pilotable – et le rockerboy rebelle Johnny Silverhand (joué et interprété par Keanu Reeves).

Avec les versions numériques et physiques, vous recevrez: une partition originale, un livret d’art, une bande dessinée numérique, un livre source cyberpunk 2020 et des fonds d’écran pour ordinateur de bureau et mobile.

Si vous rêvez de vivre dans un pays qui fonctionne légèrement mieux que le mien, alors ce jeu n’est probablement pas fait pour vous. Cyberpunk est pour les parias et les punks de jeu. Êtes-vous?

Précommandez maintenant: https://www.cyberpunk.net/pre-order

Inscrivez-vous tôt et achetez votre marchandise Cyberpunk 2077 en ligne: https://us.gear.cdprojektred.com/game/cyberpunk-2077.html

Cyberpunk 2077 arrive sur Xbox One, PlayStation 4 et PC le 10 décembre 2020, la version pour Google Stadia devant être lancée la même année. Le jeu sera également jouable sur les consoles Xbox Series X et PlayStation 5 lorsqu’elles seront disponibles.

À propos de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 est un RPG à monde ouvert axé sur la narration qui se déroule dans la métropole la plus vibrante et la plus dangereuse du futur – Night City. Le jeu suit l’histoire de V, une arme à gage en plein essor dans un monde de guerriers de rue cyber-améliorés, de coureurs de réseau avertis en technologie et de pirates informatiques. Avec le concept caractéristique de CD PROJEKT RED de choix et de conséquences, les joueurs seront confrontés à des décisions difficiles qui se répercutent sur tout le jeu. Gagnant de plus de 200 récompenses, Cyberpunk 2077 se déroule dans l’univers du système de RPG classique avec stylo et papier, Cyberpunk 2020.

À propos de CD PROJEKT RED

CD PROJEKT RED est un studio de développement de jeux fondé en 2002. Il développe et édite des jeux vidéo pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo. Les titres phares du studio incluent la série de jeux The Witcher, Thronebreaker: The Witcher Tales, GWENT: The Witcher Card Game et le prochain jeu de rôle futuriste AAA – Cyberpunk 2077. En collaboration avec GOG.COM, un magasin de jeux proposant des titres triés sur le volet pour PC et Mac, CD PROJEKT RED fait partie du groupe CD PROJEKT Capital. CD PROJEKT SA est coté à la Bourse de Varsovie (ISIN: PLOPTTC00011)