Tom Trbojevic, Clint Gutherson, Parramatta Eels, Manly Sea Eagles

Tom Trbojevic a mis en place un affrontement à succès avec son homologue de Parramatta, Clint Gutherson, tous deux parmi les grands gagnants des nouvelles règles de la LNR.

L’affrontement de samedi soir entre Parramatta et Manly se profile désormais comme l’un des meilleurs de la ronde, avec la bataille des deux arrières latéraux devant et au centre.

Après que Gutherson a lancé le redémarrage de la LNR avec un essai, neuf bustes de tacle et 217 mètres dans la victoire des Anguilles sur Brisbane, Trbojevic a répondu en nature.

L’arrière de Manly a eu une main en cinq essais dans la grande victoire des Sea Eagles contre Canterbury, dont deux des siens dans un effort presque sans faille.

« Il convient à de nombreux arrières », a déclaré Trbojevic.

« En tant qu’arrière, vous êtes toujours au milieu du terrain pour pousser et soutenir, et si les gens sont plus fatigués, cela vous donne des opportunités.

« Cela nous convient à tous.

« Vous devez jouer jeu par jeu, si vous générez une vitesse de pointe, cela peut vous amener définitivement dans le jeu. »

Tom Trbojevic (L) des Sea Eagles célèbre (Getty)

Tous deux juniors virils, Gutherson a gravi les échelons en tant que star montante avec deux ans d’avance sur Trbojevic sur les plages du nord de Sydney.

« Probablement (les anguilles) et Canberra sont les deux côtés de la compétition », a déclaré Trbojevic.

« C’est un vrai test pour nous. Ils sont une très bonne équipe et ils seront difficiles à battre. »

James Tedesco et Valentine Holmes étaient parmi les autres grands gagnants à l’arrière dans le cadre du nouvel édit de la LNR.

Clint Gutherson des Eels passe lors du match de la troisième ronde de la LNR (Getty)

Les deux ont remporté de gros matchs pour les Roosters de Sydney et le North Queensland respectivement.

« En tant que véritable fan de foot, vous aimez regarder », a déclaré Trbojevic.

« Le ballon joue beaucoup plus maintenant. C’est bon pour le match.

« Les arbitres ont fait un excellent travail ce week-end. Il est difficile de leur apporter les grands changements et ils ont fait du très bon travail. »

