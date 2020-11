Tom Parker ému par la naissance de son fils

2020-11-09 14:00:04

L’ancien chanteur Wanted – qui lutte contre une tumeur cérébrale incurable – et sa femme Kelsey ont accueilli leur fils Bodhi Thomas Paris dans le monde le mois dernier et bien que le bébé soit né quelques semaines plus tôt, le couple ne pense pas que son arrivée aurait pu arriver à un meilleur moment.

Tom a dit: « C’était tellement gentil. J’ai pleuré mes yeux! »

Kelsey a ajouté: Tom est ému de toute façon, et je suis le plus dur. Mais j’étais tellement bouleversé quand il est né, parce que ça s’est passé si vite. Quand le bébé est sur vous, vous vous dites: « Je ne peux pas y croire! » Nous pleurions tous …

«Il n’aurait pas pu venir à un meilleur moment. Il est la lumière au bout du tunnel.

« Cela nous donne quelque chose d’autre sur lequel nous concentrer, parce que ce n’est pas tout à propos de Tom, mais aussi à propos de notre bébé. Il est arrivé au meilleur moment et il a stimulé Tom beaucoup. Il a été absolument incroyable et a rendu notre famille complète.

Kelsey avait prévu d’avoir un accouchement à domicile en raison de la vulnérabilité de Tom au milieu de la pandémie de coronavirus, mais a dû avoir Bodhi à l’hôpital parce qu’elle avait besoin d’être induite après que ses eaux se soient brisées et que « rien ne se soit passé ».

Et le couple – qui a également Aurelia, 16 mois, a félicité le personnel de l’hôpital pour le soin « incroyable » qu’ils ont porté à tous.

Kelsey a déclaré au nouveau numéro de la Grande-Bretagne OK! magazine: « Le NHS était absolument incroyable. Je voulais évidemment un accouchement à domicile à cause de toute la situation, mais comme nous avons dû aller à l’hôpital, ils nous ont mis en isolement et ont nourri Tom pendant qu’il était là-bas. Ils nous ont fait sentir vraiment les bienvenus. Il a pu aussi passer la nuit. »

Tom approche de la fin de ses traitements de chimiothérapie et de radiothérapie et espère que cela signifie qu’il pourra être davantage un père pratique.

Il a déclaré: « Cela a été un tourbillon ces dernières semaines. Cela a été difficile parce que je n’ai pas pu m’impliquer autant. Mais j’espère que dans quelques semaines, lorsque le traitement sera terminé, je pourrai être un peu plus. pratique, ce que j’attends avec impatience. Cela a été difficile, je n’ai pas été aussi impliqué que je le souhaiterais. »

Kelsey a ajouté: « Pour être honnête, il est dans les parages et à la maison – ce n’est pas comme s’il n’était pas là. Son travail en ce moment est d’aller se faire soigner, et certains pères doivent retourner travailler immédiatement de toute façon. »

Et le hitmaker « Glad You Came » examinera ensuite d’autres options de traitement.

Tom a dit: « C’est fatiguant. C’est plus le voyage là-bas, pour être honnête. Mais j’ai une semaine pour faire de la chimiothérapie et de la radiothérapie, puis j’ai fini. »

Kelsey a ajouté: « Et puis nous examinons la prochaine étape du traitement. Tom devrait commencer un cours intensif d’immunothérapie dans quelques semaines, puis nous examinons quelques options de traitement différentes en Europe et en Amérique. »

