Tom Kerridge dit que le deuxième verrouillage est «  un coup dur pour un secteur de pub déjà sur les cordes  »

Lorsque Tom Kerridge a décidé de faire une émission de télévision sur les pubs en panne, il n’aurait jamais pu imaginer qu’il s’inquiéterait bientôt de son propre avenir – ou que les publicains du Royaume-Uni se demanderaient s’ils devront appeler les dernières commandes. pour la dernière fois: «Je passe beaucoup de nuits blanches en ce moment», déclare le chef étoilé au guide Michelin, qui possède trois gastropubs à Marlow, dans le Buckinghamshire, et un à Manchester. «Tout le monde dans l’hôtellerie est incroyablement inquiet pour leurs activités et pour l’industrie dans son ensemble.» Sa nouvelle série BBC2 est comme Ramsay’s Kitchen Nightmares, mais moins criarde. Dans ce document, Kerridge essaie d’aider quatre publicains à redresser leurs entreprises défaillantes. Quand il a commencé à le faire il y a un an, l’industrie britannique des pubs était déjà en difficulté: entre 2001 et 2018, environ 13000 établissements publics ont fermé leurs portes.Mais à mi-chemin du tournage de Saving Britain’s Pubs, la pandémie de coronavirus s’est installée au Royaume-Uni, on a dit à chaque pub du pays de fermer ses portes indéfiniment et le secteur a été confronté à une crise comme jamais auparavant. Maintenant, après avoir déjà eu du mal à s’adapter à un paysage changeant de couvre-feux, de règles de six et de systèmes de niveaux dans les mois qui ont suivi le verrouillage assoupli, les pubs en Angleterre doivent fermer à nouveau à partir de jeudi. (Photo: Ellie Kynaston / BBC / Bone Soup Productions) Les pubs étaient déjà en difficulté Les pubs du Pays de Galles ont fermé pendant 17 jours le 23 octobre dans le cadre de son verrouillage «disjoncteur», et ceux d’Irlande du Nord ont servi leurs dernières pintes une semaine plus tôt. Pendant ce temps, dans le cadre du nouveau système écossais à cinq niveaux, la plupart des pubs doivent fermer à 18 heures et ne sont pas autorisés à servir de l’alcool, tandis que d’autres ne peuvent rester ouverts que jusqu’à 20 heures et servir de l’alcool avec un repas, même avant l’annonce le week-end d’un deuxième verrouillage. en Angleterre depuis au moins un mois, les pubs avaient du mal alors que le nombre de parieurs diminuait, dit Kerridge. «Sans ces chiffres, cela affecte vraiment ces entreprises. Il y en aura qui auront fermé et ne rouvriront jamais, et il y en aura qui auront réussi à rouvrir, mais verront combien de temps ils pourront s’accrocher – et dans de nombreux cas, ce ne sera pas très long. Il va y avoir beaucoup de victimes. »Kerridge reconnaît l’importance des mesures de santé publique, mais décrit le deuxième verrouillage comme« un énorme coup dur pour le secteur des pubs, qui était déjà dans les cordes ». Le Waggon and Horses Pub à York Une année difficile Les pubs avaient déjà dépensé beaucoup d’argent pour des mesures d’ouverture en toute sécurité en juillet, mais ont ensuite fait face à plus de défis, dit-il. « Le couvre-feu de 22 heures a décimé encore plus le chiffre d’affaires et poussé de nombreux pubs au point de s’effondrer. » Alors que l’extension du programme de congés tout au long de ce mois peut faire gagner du temps à l’industrie, Kerridge est préoccupé par l’avenir des 460 000 personnes estimées à travailler dans les pubs et les bars britanniques. «C’est extrêmement inquiétant. En tant qu’industrie, nous nous soucions des personnes que nous employons. Un meilleur soutien fiscal et financier doit être mis en place pour que nous puissions les soutenir. »Cette année a été particulièrement difficile pour les pubs qui ne servent pas de repas et qui n’ont pas bénéficié du programme Eat Out to Help Out ou réduction temporaire de la TVA sur les denrées alimentaires. La période précédant Noël est généralement la période la plus chargée de l’année au Waggon and Horses, un pub de bière à York. «Habituellement, toutes sortes de groupes communautaires utilisent le pub régulièrement», explique le propriétaire Tom Renshaw. «Nous recevons des danseurs Morris, les sonneurs de l’église sur la route, quatre équipes de fléchettes, deux équipes de billard, un club de jeux de société – tout cela est en pause pour le moment.» Depuis que la ville a été placée au deuxième rang en mi-octobre, le bar de Renshaw est vide et les affaires sont en baisse de 70 pour cent. «La restriction sur les différents ménages se réunissant à l’intérieur a été un coup fatal», dit-il. En savoir plus Deuxième verrouillage: les pubs préviennent que des millions de pintes de bière seront à nouveau perdues sous les nouvelles restrictions Covid Pubs traditionnels Maintenant, les choses sont sur le point de devenir plus difficiles. «C’est une mauvaise période de l’année pour perdre», dit Renshaw. «Les ventes de fin novembre et décembre sont les plus fortes de l’année pour nous. Nous devrons simplement tout mettre en veilleuse et espérer avoir suffisamment de réserve pour y résister. »Comme beaucoup de publicains, il est déçu que les pubs ne soient pas autorisés à vendre des boissons à emporter même si les magasins le peuvent. «Si vous avez des bières en fût dans la cave, faire des contenants à emporter de quatre ou huit chopines que les gens peuvent boire à la maison aide les pubs à perdre moins de stock et permet une baisse des ventes pour les brasseries de bière en fût.» Renshaw est également préoccupé par le fait que l’expérience que les gens attendent d’un pub traditionnel à éclairage humide ait été éradiquée par les diverses restrictions depuis l’assouplissement du premier verrouillage. «Les gens font de leur mieux pour être solidaires en ce moment en raison de la relation que nous avons établie avec eux au fil des ans, mais les gens ne peuvent pas venir discuter avec leurs copains au bar comme avant. J’espère que l’expérience de pub traditionnelle ne sera pas éteinte par ce qui se passe. »Tom Kerridge devant un pub fermé dans Saving Britain’s Pubs (Photo: Ellie Kynaston / BBC / Bone Soup Productions) Boire en plein airDown the road at the Walnut Tree à Heworth, Paul et Angela Waddingham venaient d’ériger un deuxième chapiteau lorsque la nouvelle du nouveau verrouillage est arrivée. Ils ont acheté leur premier en juillet afin que les clients puissent rencontrer des amis à l’extérieur, et ont ajouté du chauffage peu de temps avant l’entrée en vigueur des restrictions de niveau 2. Les deux chapiteaux seront désormais supprimés, bien qu’ils puissent fournir une bouée de sauvetage une fois que les restrictions seront à nouveau atténuées. , chaque table a été pleine toute la nuit le samedi », déclare Paul Waddingham. «Nous n’aurions pas pris à peu près les revenus que nous avons sans cela.» Des centaines de chapiteaux équipés de radiateurs de terrasse ont vu le jour dans les jardins à bière et les parkings ces dernières semaines, les propriétaires se sont adaptés aux restrictions. Ce n’est qu’une des façons dont les pubs ont dû se diversifier.Lorsque les restrictions ont obligé à fermer leurs portes pendant le verrouillage du printemps, beaucoup sont devenus des épiciers et ont commencé à vendre de la bière ou des repas à emporter, tandis que certains se sont transformés en espaces de travail pour le personnel de bureau pendant le Tom Kerridge dans Saving Britain’s Pubs avec les publicains Amy et Ian devant The White Hart à Cornwalls Tamar Valley (Photo: Ellie Kynaston / BBC / Bone Soup Productions) Fermé aux clients Au Star Inn, un pub gastronomique primé dans la vallée de Glamorgan au Pays de Galles, Mark Newbold a démantelé son chapiteau de 300 £ par semaine car il n’a aucun client en raison du verrouillage des «coupe-feu» de 17 jours au Pays de Galles. Il a également jeté des barils de bière et de nourriture. «Nous avons perdu 20 000 £ d’actions lorsque nous avons été fermés en mars et j’attends toujours de récupérer les droits», soupire-t-il. «En raison des verrouillages locaux et de ce coupe-feu, je dois maintenant jeter à nouveau des stocks, sachant très bien que je ne peux pas obtenir de crédit.» Même avant qu’il ne doive fermer ses portes, l’entreprise de Newbold avait été durement touchée par le verrouillage de Bridgend voisin. «Nous avons perdu les trois quarts de notre commerce du jour au lendemain. Nous sommes passés de 15 000 £ à 20 000 £ par semaine à 3 000 £ à 4 000 £, ce qui ne couvre même pas les salaires, les factures, le loyer et les tarifs. «Nous devons avoir des conversations difficiles avec le personnel au cours des deux prochaines années. journées. Ils ont tous été sensibilisés au fait que potentiellement leurs emplois ne sont pas sûrs. »Peurs pour l’avenir Il est frustré par le manque de clarté du gouvernement gallois. «Ils disent que nous pouvons rouvrir le 9 novembre avec des restrictions, et nous ne savons pas encore de quoi il s’agit. Les gens font la queue pour avoir une table dans notre établissement à Noël, et je ne peux même pas prévoir si nous allons ouvrir parce que nous ne savons pas. « La façon dont le gouvernement gallois a fonctionné est tout à fait ridicule – pas d’aide, pas de conseils. » Ils vont avoir des centaines et des centaines d’entreprises en faillite. Je suis dans l’industrie des pubs depuis plus de 35 ans et c’est la première fois que je doute que nous ayons un avenir. »Des pubs perdus Alors que les pubs anglais se préparent à fermer à nouveau, 90% des pubs britanniques sont déjà incapable de faire des bénéfices, selon la British Beer and Pub Association. «Nous estimons que nous avons probablement déjà perdu environ 5% des pubs qui n’ont pas pu survivre, et 50% disent qu’ils ne pourront pas rester ouverts en tant qu’entreprise viable à la même période l’année prochaine, alors c’est vraiment austère », déclare sa PDG, Emma McClarkin.« En tant que secteur, nous sommes bien sûr dévastés de devoir fermer nos pubs et craignons pour leur avenir, mais nous reconnaissons la situation et que la propagation de Covid-19 est grave »McClarkin se félicite de l’extension du programme de congés, mais déclare:« Nous attendons les détails complets de celui-ci, et nous aurons besoin d’un plan de soutien complet bien au-delà de la période de verrouillage pour sauver nos grands pubs et brasseurs britanniques. pourrait être la goutte d’eau pour des milliers de pubs et de brasseurs. Cela créera également une perturbation majeure pour nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement dont les activités sont désormais également à risque. » L’histoire des pubs Le plus ancien pub du Royaume-Uni est The Bingley Arms dans le Yorkshire, comme en témoigne le Guinness World Records. Il revendique une histoire datant entre 905 et 953 après JC. On pense que le Petit Prince de Margate est le plus petit pub de Grande-Bretagne, mesurant 6 pieds 6 pouces sur 11 pieds. Bien que d’autres revendiquent, y compris un dans une ancienne boîte de signalisation et un pub dans un bureau de taxi. Les noms de pub les plus courants sont le Red Lion, le Crown et le Royal Oak. Tous ont des racines royales – le Red Lion fait référence à l’héraldique de James I et James VI d’Écosse. Le nombre de pubs a culminé en 1869, après quoi la nouvelle législation sur les licences a réduit le nombre. Il y a environ 60 000 pubs au Royaume-Uni. On estime que les pubs stimulent les économies locales de 100 000 £ en moyenne. La plupart sont des pubs communautaires ou ruraux. Publicans Amy et Ian à l’extérieur du White Hart à Cornwall (Photo: Ellie Kynaston / BBC / Bone Soup Productions) Doublures d’argent Mais McClarkin pense que de bonnes choses sont sorties de cette crise, comme la façon dont de nombreux pubs ont adopté la technologie et créé des applications. «Ils ont dû se moderniser et s’adapter, il y a donc d’autres parties de leur entreprise maintenant qu’ils peuvent continuer.» S’il y a un côté positif à cette crise pour Kerridge, c’est que de nombreux pubs ont cimenté leur place au cœur de la communauté. De nombreux pubs ruraux en particulier ont été une bouée de sauvetage ces derniers mois.Lorsqu’il a dû fermer ses portes pendant le verrouillage, le White Hart Inn de Cornwall à Tamar Valley – l’un des pubs en difficulté qu’il aide dans son émission BBC2 – s’est assuré que son magasin communautaire «Je faisais des livraisons à domicile à toutes les personnes vulnérables de notre village», explique la propriétaire Amy Durnall. «Nous n’en avons pas fait beaucoup d’argent, mais nous voulions le faire pour la communauté et fournir un service. Nous avons également commencé à faire des plats à emporter que nous livrons aux personnes qui protègent. »Durnall dit qu’elle était« un peu en larmes »samedi lorsque de nouvelles fermetures ont été annoncées. «C’est difficile pour nous ici car Covid ne nous a pas vraiment frappés», dit-elle. Valeur communautaire «Notre plan est de garder la boutique ouverte pour la communauté et de faire des plats à emporter. Si nous quittons le personnel, ils ne peuvent pas travailler du tout, alors devrions-nous courir à perte pendant un mois et payer le personnel pour ouvrir le magasin et préparer la nourriture? C’est quelque chose à quoi nous devons vraiment réfléchir. « Le souci est que ce soit plus d’un mois – l’idée de ne pas ouvrir avant la nouvelle année est très effrayante. » Kerridge croit fermement que les pubs joueront toujours un rôle essentiel dans la société britannique. «Les pubs ont toujours été très importants en termes de tissu et d’infrastructure élargis de notre pays et de nos collectivités. Les êtres humains ont besoin d’interaction sociale et d’espaces sociaux. «En ce moment, il est très difficile de voir un avenir radieux, mais le secteur des pubs survivra. La question est de savoir combien d’entre nous pouvons s’accrocher à cette falaise et à ce dernier rebord d’espoir jusqu’à ce que nous sortions de l’autre côté. »Une fois les pubs rouverts, il exhorte les amateurs de pub à soutenir leurs habitants. «Veuillez sortir. Si vous ne sortez pas et ne soutenez pas les pubs, beaucoup de ces endroits fermeront et ils vous manqueront énormément lorsqu’ils ne seront pas là.

