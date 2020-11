‘Tom & Jerry’ Make Mayhem pour Chloe Grace Moretz dans la bande-annonce en direct

La poursuite éternelle du chat et de la souris se poursuit, mais cette fois en action réelle. Le premier regard sur Warner Bros. ‘ Le live-action «Tom & Jerry» basé sur les dessins animés emblématiques de Hanna-Barbera a toute l’énergie maniaque de leurs homologues animés.

Bien que Tom et Jerry soient eux-mêmes les vraies stars, ils sont accompagnés de certains homologues humains, dont Chloe Grace Moretz, qui joue un joueur de mariage organisant un mariage coûteux dans un hôtel de New York au moment où le matou et la souris ont décidé d’emménager. Elle engage Tom pour déraciner Jerry avant l’événement, et les choses ne peuvent que mal tourner à partir de là.

Michael Peña, Ken Jeong, Colin Jost et Rob Delaney sont également à l’affiche du film réalisé par Tim Story, que Warner Bros sortira en salles le 5 mars 2021.

Le film «Tom & Jerry» est basé sur les longs métrages de dessins animés Hanna-Barbera qui ont joué pendant les années 40, 50 et 60 sur un chat et une souris de maison rivaux. Sept des courts métrages originaux de «Tom et Jerry» sortis par MGM ont remporté des Oscars pour le studio entre 1943 et 1953. Tom et Jerry ont déjà reçu un long métrage d’animation en 1993 avec «Tom & Jerry: le film», mais ce C’est la première fois que les personnages sont réintroduits dans un public du 21e siècle, sans parler d’un mélange de live-action et d’animation.

Story est la production exécutive du nouveau film avec Adam Goodman, et Chris DeFaria produit. Jordan Bolger, Rob Delaney et Pallavi Charda jouent également dans la comédie.

Découvrez la bande-annonce ici et ci-dessus.