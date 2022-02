Tom Holland présent sur Fortnite 2 fois avec 2 skins différents, un record

Fortnite a annoncé que son crossover Uncharted comprendra des styles alternatifs pour les ressemblances de chaque personnage dans le film et le jeu, y compris le portrait de Nathan Drake par Tom Holland, ce qui en fait le deuxième skin Fortnite de l’acteur.

Tom Holland est apparu pour la première fois au début de la saison 1 du chapitre 3 dans le rôle de Spider-Man dans Fortnite, aux côtés de la MJ de Zendaya, dans le cadre d’un crossover avec Spider-Man : No Way Home, coïncidant avec la sortie du film en décembre 2021. Le crossover Uncharted de Fortnite est lancé le 17 février, quelques heures avant la sortie du film Uncharted.

Les nouveaux skins Uncharted dans Fortnite proposent des styles alternatifs pour Nathan Drake et Chloe Frazer, avec un style correspondant à leur ressemblance dans le jeu vidéo et l’autre à leur ressemblance dans le prochain film Uncharted. Les fans de la célèbre franchise de jeu vidéo Uncharted de Naughty Dog ont été ravis de voir les ressemblances des personnages du jeu vidéo incluses, en plus des skins du film coïncidant avec la sortie prochaine du film. Le crossover des personnages de Fortnite et d’Uncharted comprendra également de nouvelles pioches, un back bling, un planeur et un émote. En plus des cosmétiques qui peuvent être achetés dans la boutique d’objets, le crossover introduira un nouvel objet en jeu, la carte de Drake. Cette carte guidera les joueurs à la recherche de trésors enfouis et les récompensera avec du butin.

Sic parvis magna. "La grandeur à partir de petits commencements" Le célèbre chercheur de trésor Nathan Drake et Chloe Frazer de la série Uncharted font leur entrée sur l'île ! Pour plus d'infos : https://t.co/ECyovOdF2o pic.twitter.com/YJLTbMgMXg — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) February 18, 2022

Tom Holland a été ajouté à Fortnite pour la première fois en tant que Peter Parker de Spider-Man : No Way Home au début de la saison 1 du chapitre 3, et sera ajouté une seconde fois en tant que Nathan Drake du film Uncharted quelques mois plus tard, dans la même saison de Fortnite. Tom Holland n’est pas le premier acteur à avoir plusieurs skins dans le populaire jeu de bataille royale, sa co-star Spider-Man : No Way Home Zendaya a également deux skins Fortnite : l’un en tant que MJ de Spider-Man et l’autre en tant que Chani de Dune. Il existe deux skins de John Wick dans Fortnite, mais seul le plus récent est basé sur le portrait de Keanu Reeves.

Les Peter Parker et MJ de Tom Holland et Zendaya ont été ajoutés à Fortnite en décembre 2021, coïncidant avec la sortie en salles de Spider-Man : No Way Home. Spider-Man figure en bonne place dans le Battle Pass du chapitre 3 saison 1, et l’objet en jeu Spider-Man Mythic Web-Shooters est rapidement devenu le favori des fans. Les récompenses bonus du chapitre 3 saison 1, pour les joueurs qui ont réclamé les 10 pages de récompenses du Battle Pass, incluent différents styles de Spider-Man à débloquer dans Fortnite, y compris le style noir métallique et or Gilded Reality.

Même s'il est loin de son quartier, il est toujours prêt à se rendre utile ! Obtenez les tenues Spider-Man et MJ, de l'ensemble No Way Home, dans la boutique d'objets. pic.twitter.com/GmpqN0SHQr — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) December 17, 2021

Les fans d’Uncharted ont vu le crossover arrive dans l’Item Shop de Fortnite le 17 février, la veille de la sortie en salles du nouveau film Uncharted. Si ce n’est pas la première fois que Tom Holland apparaît dans le jeu, ce n’est pas non plus la première fois qu’un personnage PlayStation y figure. Kratos, de la série de jeux God of War (exclusivité PlayStation), a été ajouté à Fortnite en 2020, et Aloy, protagoniste d’Horizon Zero Dawn, est également apparue dans le jeu en tant que skin exclusif à la PS5 en 2021. Il est possible que d’autres personnages PlayStation rejoignent Fortnite en 2022 et au-delà, mais pour l’instant, les joueurs sont au moins bien pourvus dans le département Uncharted et Nathan Drake.