Tom Holland aux Game Awards – Premier trailer d’Uncharted?

Le tournage du Inexploré-Le tournage pourrait enfin être terminé après des reports interminables et le remplacement constant. Vous pourrez probablement en ressentir des impressions sous peu.

Par exemple, l’acteur de Nathan Drake, Tom Holland, sera présent en tant que présentateur aux Game Awards de cette année, ce qui peut fournir une indication de la première bande-annonce qui pourrait être diffusée lors de l’événement.

Malgré le report du film, qui sortira désormais en salles en juillet 2021, il ne reste plus beaucoup de temps. Une première bande-annonce en avant-goût serait donc juste à ce moment-là.

le Inexploré-Film raconte la préhistoire des jeux, c’est pourquoi ce n’est pas un hasard si Tom Holland et Mark Wahlberg ont choisi des acteurs plus jeunes plutôt que leurs homologues du jeu. Cela peut être un peu déroutant, car le film n’est pas non plus censé être une préquelle, mais explore plutôt les événements qui ont conduit à l’histoire du premier jeu.

S’il y a une continuation du film à un moment ultérieur si le succès est approprié, celles-ci pourraient se situer entre les jeux.

Il vous suffit d’être patient et d’attendre de voir ce que les Game Awards révéleront le 10 décembre.