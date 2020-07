Tom Hanks Hawks Hot Dogs dans les matchs de la Major League Baseball Virtuelle

Quoi de plus américain que le baseball, les hot dogs et, enfin, Tom Hanks? Grâce à Oakland Athletics, vous pouvez tous les avoir en même temps.

L’équipe de la Major League Baseball a annoncé vendredi qu’elle avait enrôlé le double lauréat d’un Oscar pour enregistrer les cris des allées des gradins comme s’il était un vendeur de hot-dogs vendant des munchables que vous trouverez tout en profitant d’un match de baseball en personne.

“Hot dogs ici! Des hot dogs colossaux! Pas un jeu de balle sans hot dog! Qui veut un hot-dog? » il sera entendu crier lorsque sa voix sera émise lors des matchs à domicile de l’Oakland A au Oakland Coliseum. Il sera également entendu colporter des arachides, des sodas, des cartes de pointage et des programmes.

Hanks, qui est originaire de la région de la baie de San Francisco, n’est pas une recrue en matière de baseball ou de colportage de saucisses de Francfort: il a joué Jimmy Dugan, manager de l’équipe All-American Girls Professional Baseball League les Rockford Peaches dans le film 1992 «A League of their Own. » Et, selon USA Today, il était en fait un vendeur au Oakland Coliseum quand il était plus jeune.

Fox Sports a essayé un nouveau look samedi, en faisant équipe avec Silver Spoons Animation pour créer une foule virtuelle de CGI dans les gradins, les effets sonores et tout, à l’aide du logiciel Pixatope. La réaction des passionnés de baseball à propos des faux fans n’a pas été agréable, pour la plupart, les qualifiant de «macabre», «atroce» et «pathétique». Nous avons de plus grands espoirs pour l’idée de Hanks.