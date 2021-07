Tom Ellis révèle quel personnage il voudrait jouer s’il n’était pas Lucifer

La star de Lucifer, Tom Ellis, révèle quels autres personnages il aimerait jouer. Lancée en 2016 et basée sur le personnage de DC Comics créé par Neil Gaiman, Sam Kieth et Mike Dringenberg, la série suit Lucifer Morningstar (Ellis). Prenant la décision d’abandonner l’enfer pour vivre à Los Angeles, Morningstar ouvre sa propre boîte de nuit, et finit par servir de consultant pour la police de Los Angeles. La série a grandi au cours des cinq saisons, s’appuyant sur un buzz positif et trouvant un nouveau foyer sur Netflix après avoir été annulée par la FOX.

En élargissant son champ d’action au fur et à mesure de sa progression, Lucifer a consacré beaucoup de ses épisodes à l’examen des acteurs secondaires. La série met également en vedette Lauren German dans le rôle de l’inspectrice Chloe Decker, la partenaire de Morningstar au sein de la police de Los Angeles et son intérêt amoureux potentiel. Kevin Alejandro joue le rôle du détective Daniel Espinoza, l’ex-mari de Chloe et le père de sa fille Trixie. D.B. Woodside et Lesley-Ann Brandt jouent respectivement un ange et un démon. Rachael Harris a complété le casting initial en jouant le rôle de Linda, la thérapeute de Morningstar, tandis qu’Aimee Garcia a rejoint la saison 2 dans le rôle de la scientifique Ella Lopez. À l’approche de la saison 6 de Lucifer, qui sera la dernière de la série, Ellis s’est ouvert sur les autres personnages qu’il a pensé à incarner.

Lors d’un récent panel du Comic-Con@Home, on a demandé à Ellis quels autres personnages il aurait voulu jouer s’il ne jouait pas déjà le diable titulaire. Commençant sa réponse par une blague, l’acteur a finalement choisi les deux personnages que Lucifer connaît bien. Vous pouvez lire la citation d’Ellis ci-dessous :

“Trixie. Trixie. Ouais, exactement. Si elle était une prostituée. Je me serais probablement beaucoup amusée à jouer le personnage de DB, Amenadiel. Mais je pense aussi à Maze, juste à cause de tous les trucs qu’on peut faire.”

Tom Ellis a reconnu que les scènes de Maze semblaient être les plus amusantes à jouer, étant donné que le personnage est souvent du côté des gagnants des combats au couteau. Mais, dans l’ensemble, en piochant dans le casting de Lucifer, l’acteur a choisi deux personnages dont les trajectoires sont très proches de celle de Morningstar. Au début de la série, par exemple, Maze commence par se méfier profondément des humains et veut retourner dans le monde qu’elle connaît. De la même manière, Amenadiel a d’abord été présenté au public par ses tentatives de forcer son frère diabolique à retourner en enfer. Mais peu à peu, il a compris que Los Angeles pouvait être un endroit charmant et compliqué. S’il est vrai qu’Ellis a commencé avec une vision plus douce de l’humanité que celle d’Amenadiel ou de Maze, une grande partie de Lucifer a porté sur la croissance et la maturité lentes et pas toujours garanties du protagoniste.

Bien qu’il aurait certainement été amusant de voir Ellis incarner l’égoïsme d’Amenadiel ou l’espièglerie de Maze, il est clair que les bons interprètes ont été choisis pour leurs rôles respectifs. Si Lucifer a perduré et a même bénéficié d’une diffusion relativement longue sur Netflix, alors que la plupart des séries ne durent que quelques saisons, c’est en partie parce que les fans continuent de la suivre pour l’alchimie qui s’est établie entre les acteurs. Les acteurs ont créé un rapport et un rythme qui ont contribué à insuffler de l’humour et du cœur à la série. La saison finale devant être lancée en septembre, il reste encore plusieurs épisodes à apprécier pour les fans.