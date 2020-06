Tom Cruise repousse les limites! Cette fois dans l’espace extra-atmosphérique?

Tom Cruise est un acteur de renom à Hollywood. Il est connu pour avoir fait passer de nombreux films d’action au niveau supérieur par son travail acharné et sa persévérance exceptionnels. Même à 57 ans, il ne recule pas devant lui pour réaliser des cascades passionnantes. La célèbre star est de retour avec un autre projet unique. Il va tourner pour un film dans l’espace!

Tom Cruise fait équipe avec la NASA et SpaceX!

Récemment, des informations ont révélé que Tom Cruise s’associe à la NASA et à SpaceX d’Elon Musks pour un film dans l’espace. Nous savons que l’acteur travaille également avec Mission Impossible 7, mais ce tournage dans l’espace informatique n’en fait pas partie.

Si ce projet aboutit, Tom Cruise deviendra le premier acteur à réussir à filmer un film dans l’espace. Cela créera également une histoire à Hollywood.

Par ailleurs, le représentant de la NASA a également confirmé cette nouvelle et le projet.

La NASA est ravie de travailler avec @TomCruise sur un film à bord de la @Space_Station! Nous avons besoin des médias populaires pour inspirer une nouvelle génération d’ingénieurs et de scientifiques afin que les plans ambitieux de @ NASA deviennent réalité. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

– Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 5 mai 2020

Qui sera le réalisateur du film avec Tom Cruise?

Quelques jours après l’annonce du projet, il a été révélé que Doug Liman dirigerait le film sur l’espace. Tom Cruise a déjà travaillé avec lui dans le cadre de divers projets comme Edge of Tomorrow et American Made. Ainsi, il y aura un niveau différent de facilité et de confort. En outre, il a été entendu que Liman travaille déjà sur le script.

Image: Le Verge Doug Liman

Autres mises à jour sur le film spatial de Tom Cruise:

Pour l’instant, il y a peu de détails concernant l’intrigue ou la date de sortie du prochain film sur l’espace. De plus, le titre n’est pas encore décidé. Tout ce que nous savons, c’est que le film est au stade initial de développement et que Tom Cruise met tout en œuvre pour en faire un succès.

Image: Conséquence du son

Lire aussi: Mission: Impossible 7 – Le tournage devrait redémarrer en septembre. Nous avons une autre bonne nouvelle pour vous!

Pour reprendre les mots de Jim Bridenstine:

Cependant, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, semblait avoir confirmé que le film se déroulerait dans la Station spatiale internationale (ISS).

En outre, Jim a confirmé qu’ils avaient été en pourparlers avec Tom Cruise et son équipe dans son ensemble. Ils feraient tout leur possible pour que le projet rencontre le succès. En outre, il a déclaré que la NASA ferait également tous les efforts et soutiendrait la capture de l’imagination du public.

Image: L’initié des affaires Jim Bridenstine

Conclusion:

Tom Cruise n’a pas manqué de faire ses preuves à maintes reprises. Ce serait une grande crainte pour le public de voir leur star préférée repousser ses limites et dépasser les limites pour faire un blockbuster en apesanteur! Cela pourrait s’avérer être une étape importante dans l’histoire d’Hollywood.