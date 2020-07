Tom Cruise «  n’est pas autorisé  » à avoir une relation avec sa fille Suri, affirme un ancien scientologue !!!

Tom Cruise est un symbole hollywoodien, avec de nombreux films à succès choquants et une vocation qui est restée considérablement énergique après trente ans dans l’entreprise. La vie de Voyage a été moins douce, avec quelques séparations ajoutées à son répertoire. Et des potins diligents sur le contrôle de la conduite. Son union avec Katie Holmes a alimenté les journaux sensationnalistes, et il semblait que les deux étaient vraiment amoureux. Pourtant, leur mariage n’a pas duré, et, depuis le moment à ce moment-là. La fréquence à laquelle Cruise voit la petite fille qu’il donne à Holmes est floue.

Tom Cruise et Katie Holmes se séparent

Malgré la manière somptueuse dont ils se sont mariés et toute la considération des journaux englobant leurs activités ensemble, cela n’a finalement pas duré. Voyage et Holmes ont déclaré leur séparation en 2012. Le couple profondément privé n’a pas donné d’explication à leur rupture. Et, jusqu’à ce jour, aucun des deux n’a discuté de la séparation ou de sa relation particulière aujourd’hui.

Holmes a poursuivi sa vie et entretient une relation heureuse à long terme avec l’artiste Jamie Foxx. Elle est également très animée pour élever Suri, avec qui elle est de temps en temps repérée. Bien que Holmes et Suri soient extrêmement proches, il semble que la petite fille n’ait pas grand-chose à voir avec son père offensé.

Tom Cruise « n’est pas autorisé » à voir sa fille

Les subtilités des plans d’action de Cruise et Holmes n’ont jamais été dévoilées et ne le feront probablement jamais. Dans tous les cas, il y a eu beaucoup d’hypothèses sur les raisons pour lesquelles Cruise n’est jamais observé avec sa plus jeune petite fille. L’artiste a deux autres jeunes, nommés Isabella et Connor, qu’il a reçus avec Kidman. Ces enfants auraient une relation chaleureuse avec le personnage à l’écran. Et peuvent créer des liens avec lui grâce à leur dévouement mutuel à la Scientologie.

Comme l’indique un rapport en cours, c’est cette religion qui a causé la séparation entre Cruise et Suri. Le rapport exprime que puisque Suri n’est pas élevé en tant que scientologue. Cruise n’est pas autorisé par les lois de l’association à la voir ou à lui parler. Soi-disant, la dernière fois que Cruise a vu sa petite fille, c’était en 2013.