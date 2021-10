Tom Cruise méconnaissable : Qu’est-il arrivé au visage de l’acteur ?

Tom Cruise est apparu ce week-end avec son fils qu’il a eu avec Nicole Kidman, Connor, à un match de baseball à Oracle Park à San Francisco. La star de cinéma, qui a l’habitude d’impressionner par sa jeunesse sans âge, a cette fois-ci fait parler d’elle, mais pour le contraire.

L’acteur de Top Gun, 59 ans, a montré son visage complètement gonflé et rougi lors du match de baseball. La plupart des personnes qui l’ont vu affirment que Cruise a peut-être subi un traitement cosmétique à la Ricky Martin qui a mal tourné pour lui.

Tom Cruise est-il un peu en surpoids ou a-t-il subi une opération chirurgicale ?

Toutefois, cela semble peu probable, car Tom Cruise est scientologue et la scientologie est une religion qui a des règles strictes concernant l’utilisation de traitements médicaux et, nous le supposons, cosmétiques.

Sur l’image, capturée par l’agence AP, on peut voir que l’acteur a les joues gonflées et roses, ce qui pourrait également être dû à une prise de poids. Et c’est logique, car l’acteur est toujours attaché à ses personnages et un nouveau rôle exige peut-être une nouvelle taille.

Jusqu’à présent, ni Tom Cruise ni ses représentants n’ont parlé de son apparition au match de baseball de San Francisco, ce qui inquiète beaucoup les fans et pourrait se transformer en un nouveau cas d’excès en salle d’opération.