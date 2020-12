Tom Brady quitte brusquement la conférence de presse lorsqu’il est interrogé sur le coaching des Buccaneers

Le golden boy de la NFL, Tom Brady, a rapidement quitté sa conférence de presse au milieu de questions sur l’entraînement après que les Buccaneers se soient adressés à Patrick Mahomes et aux Chiefs de Kansas City lors de leur affrontement très attendu lundi AEDT.

Le six fois champion du Super Bowl a subi une troisième défaite consécutive à domicile pour la première fois de sa carrière, et une fois de plus, ce sentiment de perte a exposé un côté irritable au quart-arrière légendaire auquel les fans et les médias sont de plus en plus habitués. Ses frustrations cette saison ont vu la NFL faire des crises de colère sur la ligne de touche et snober ses rivaux à la fin des matchs.

Pendant des années, la domination de Brady en Nouvelle-Angleterre et son excellence en tant que joueur ont surtout dissimulé son dédain de perdre. Pas si à Tampa en compétition dans la conférence NFC.

Les Buccaneers ont chuté à 7-5 cette saison après que Brady ait terminé 27 sur 41 pour 345 verges avec trois touchés et deux interceptions.Tampa Bay a été dominé 52-7 au premier quart des quatre derniers matchs alors que l’offensive continue de bégayer.

Brady n’est pas un chappy heureux. (Twitter)

Alors que les 19 années de Brady aux Patriots n’étaient pas sans controverse et allégations de tricherie, le système mis en œuvre par Bill Belichick avait répondu à ses forces. Brady a eu peu de temps pour s’adapter à l’attaque des Buccaneers en raison de la saison touchée par COVID après avoir signé avec eux pendant l’intersaison.

La relation de Brady avec l’entraîneur-chef de Bucs, Bruce Arians, a été sous le microscope dès le départ, les Ariens blâmant les épaules de Brady plus d’une fois cette année.

Les commentaires des Ariens ont conduit l’ancien coéquipier des Patriots de Brady, Rob Ninkovich, à appeler un nouvel entraîneur pour le quart-arrière et un journaliste a fait cette déclaration au joueur de 43 ans après sa cinquième défaite cette année.

« C’est juste le bruit externe que lorsque vous perdez, c’est ce à quoi vous devez faire face », a déclaré Brady en réponse après le match. «J’adore jouer avec les gars avec qui je joue, les entraîneurs, toute l’organisation a été incroyable.

« Je pense que je dois sortir et certainement faire un meilleur travail les quatre dernières semaines de l’année. Donc, je l’apprécie. Passons une bonne semaine. »

Brady, qui a snobé le quart-arrière des Bears Nick Foles lors de la poignée de main d’après-match plus tôt cette saison, est resté dans les parages après la défaite pour serrer la main du quart Patrick Mahomes.

Brady avait également évité de serrer la main de Jared Goff après que les Rams aient battu les Bucs par le même score la semaine dernière.