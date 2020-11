Tom Brady et Buccaneers échouent à leur plus gros test à ce jour avec un flop contre les Saints

TAMPA, Floride – Ce que vérifie une actualité de mi-saison, les Buccaneers de Tampa Bay sont toujours en herbe.- – – Simplement lorsque les Bucs semblaient prêts à servir, découvrez qu’ils sont un prétendant réputé au Super Bowl avec Tom Brady à la remorque, ils sont tombés sur Murphy. Réglementation: tout le danger qui se produirait s’est produit, à quel point c’est embarrassant. Plus tôt qu’un téléspectateur national aux heures de grande écoute, les Bucs ont subi un coup de 38-3 pour les âges. Il n’y avait pas de magie de Brady, pas d’augmentation d’Antonio Brown, pas de moments de Gronk, pas de probabilité.Brady a été livré à Tampa et a signé un contrat de deux ans de 50 millions de dollars pour des jeux vidéo comme ceux-ci. pire manque de sa profession dans son plus grand sport mais pour les Buc.MORE: 32 problèmes que nous avons découverts de la semaine 9 de la saison 2020 de la NFL NFL: Cowboys DE DeMarcus Lawrence après le retour tardif des Steelers dit qu’aucun membre du personnel n’est d’élite 333e début de son illustre profession dimanche soir et c’était la première fois dans ces 333 jeux vidéo qu’il traînait par plus de 30 facteurs sur la demie, avec un déficit de 35 points encore pire que cette défaite de 31-0. avec les Patriots lors du premier match de la saison 2003 à Buffalo, alias «The Lawyer Milloy Sport». Et pondéré avec les trois choix, le classement de 40,4 de Brady était l’un des pires pour un sport de sa profession – à l’une des pires occasions possibles. .Raisonnablement que de prendre un enor mous pas en avant, les Bucs (6-3) ont fait deux pas en arrière en échouant à un test décisif important. « C’était stupéfiant », a résumé un entraîneur abattu des Bucs Bruce Arians. Comme le reste d’entre nous, il n’y a aucun moyen que les Ariens aient remarqué cela à venir. Pas avec les Bucs utilisant avec une séquence rentable de trois matchs. Pas avec la manière dont la protection coordonnée par Todd Bowles a traité Aaron Rodgers et les Packers il y a quelques semaines. Pas avec toute l’énergie de la star ajoutée à l’offensive. « Pour nous regarder, appliquer la façon dont nous nous sommes entraînés toute la semaine et l’audace que nous avons eue en entrant … nous devons revenir et regarder dans le miroir en tant qu’entraîneurs, joueurs, tout le monde, »Arians a mentionné. Voici quelques excellentes nouvelles pour les Bucs: cela ne compte que comme une seule défaite dans le classement. La face inversée: Cela s’est produit contre les Saints, les brutes du NFC Sud. Si les Bucs ne peuvent pas faire face à la Nouvelle-Orléans, visant une quatrième couronne de division consécutive, alors comment diable peuvent-ils compter pour jouer eux-mêmes dans la moissonneuse-batteuse Tremendous Bowl? Les Saints ont balayé les Bucs lors de saisons consécutives et a gagné 5 directement dans la séquence. Cela doit vraiment sembler un peu inhabituel pour Brady, après des années entières à diriger l’AFC Est avec les Patriots.En 20 ans en Nouvelle-Angleterre, Brady n’a jamais été balayé par un adversaire de division.Maintenant, il change de conférence et rencontre les Saints, dont le quart-arrière, Drew Brees, est engagé dans une course aux armements avec Brady pour la marque de mouvement d’atterrissage de la profession de tous les temps de la NFL (décompte à jour: Brees, 564-561) .Les Saints n’ont absolument aucune pitié pour TB12. Sur ses sept interceptions cette saison, 5 se sont dirigées vers la Nouvelle-Orléans, qui a gagné lors des débuts de Brady Bucs, mais cela signifie dépasser les choix. Les Saints ont battu Brady, âgé de 43 ans, avec trois sacs, 9 coups sûrs du quart-arrière et différents types de stress et de harcèlement. La sécurité était inégale, mais les circonstances sportives étaient encore pires. Les Bucs avaient perdu 21-0 avant même d’avoir réussi un essai primaire, écrasant tout plan réputé pour une attaque équilibrée. Tampa Bay a terminé la nuit avec seulement 8 verges pour excès de vitesse – sur l’ensemble des 5 courses. Le sport est devenu rapide et a atterri carrément sur les épaules de Brady. Et c’était une quantité excessive à supporter. « En fait, je devrais jouer beaucoup plus haut », a déclaré Brady. «Tourner le ballon vers de bons groupes n’aide en aucun cas. Nous n’avons tout simplement pas joué la carte de la façon dont nous avions pu participer. Tout le monde a appris à aller beaucoup plus haut et cela commence par moi. Remettez-vous au travail demain matin et essayez d’en faire une semaine plus longue. »La protection des saints n’aurait pas pu dresser l’état des choses plus haut. Avec une avance rapide et grasse, il est rapidement devenu une question de départ pour Brady. « Notre travail consistait à faire sortir Tom Brady de sa place, car il le jette en grésillant », a déclaré le but défensif des Saints, Cameron Jordan. «Il est toujours le deuxième meilleur quart-arrière pour une cause.» Le Jordan, habituellement coloré, ne saluera jamais un quart-arrière aussi haut que Brees. Je ne pense en aucun cas que Brady a six bagues Tremendous Bowl – 5 de plus que Brees.A part, dans le droit ici et maintenant, Brees a la main la plus élevée maintenant.Si Brady finit par gagner un autre anneau, c’est un très bon pari qu’il devra subir les saints pour l’obtenir. Après dimanche soir, Brady et les Bucs ont découvert qu’ils n’étaient toujours pas à la hauteur. Respectez Jarrett Bell des activités USA TODAY Sports sur Twitter @JarrettBell.

