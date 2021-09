Tokyo Revengers épisode 24 sur Crunchyroll : Date et heure de sortie de l’animé en France

La diffusion d’un nouvel épisode de l’animé Tokyo Revengers approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 24 de Tokyo Revengers sur Crunchyroll en France ?

Tokyo Revengers épisode 24 sur Crunchyroll

La fin de Valhalla vs. Toman commence avec l’épisode 24 de Tokyo Revengers, avec Kazutora qui est condamné à dix ans de prison. Tokyo Revengers est arrivé à sa fin puisqu’il s’agit du final de la saison de cet anime. Dans le dernier épisode de Tokyo Revengers, Takemichi et Draken ont rendu visite à Kazutora après son arrestation. Kazutora regrette d’avoir participé à la mort de Baji, et il souhaite pouvoir changer les choses. Draken lui dit de ne pas s’inquiéter car Baji veut que tout le monde soit réuni, et Mikey, ainsi que le reste des membres de Toman, lui ont pardonné. Kazutora a l’impression d’avoir perdu tout espoir de vivre, et il ne sait pas quoi faire.

Draken lui dit de ne pas mourir à l’intérieur de la prison car il fait toujours partie de Toman. Mikey et Chifuyu se recueillent sur la tombe de Baji, et Mikey réalise ce que Baji voulait le plus. Takemichi et Draken se dirigent vers la maison de Draken, et en chemin, Draken parle à Takemichi du rassemblement au sanctuaire. Il lui dit de s’y rendre car c’est essentiel. Takemichi se demande de quoi Mikey veut parler, et il est nerveux. Les deux hommes arrivent chez Draken. Takemichi est surpris de voir les filles sexy et se demande pourquoi Draken doit rester dans un tel endroit.

L’une d’entre elles pensait que Draken avait amené Takemichi comme un client qui la draguerait. Draken part faire quelques courses et laisse Takemichi sur les canapés. Takemichi se demande pourquoi il y a des photos de nanas nues partout et se demande comment Draken peut vivre dans un bordel. Un des travailleurs arrive et dit à Takemichi qu’elle s’appelle Remi et qu’il doit d’abord prendre une douche. Takemichi va à la douche, et Remi commence à le séduire, et elle demande si elle peut entrer.

Images de l’épisode 24 de Tokyo Revengers , j’espère que l’épisode sera bien réalisé🔥 pic.twitter.com/0ZOxJT8JOK — Tokyo Revengers BEST OF FR (@tokyorevengers3) September 13, 2021

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 24 de Tokyo Revengers sortira-t-il sur Crunchyroll ?

Tokyo Revengers épisode 24 : Date de sortie et heure précise

L’épisode 24 de Tokyo Revengers sortira le samedi 18 septembre ou le dimanche 19 septembre en fonction de votre emplacement dans le monde. L’épisode 24 de Tokyo Revengers devrait être diffusé sur Crunchyroll à 21h00 le samedi 18 septembre en France.

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par Crunchyroll, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

Les épisodes précédents sont également disponibles en streaming sur Crunchyroll.