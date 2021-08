Tokyo Revengers épisode 20 sur Crunchyroll : Date et heure de sortie de l’animé en France

La diffusion d’un nouvel épisode de l’animé Tokyo Revengers approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 20 de Tokyo Revengers sur Crunchyroll en France ?

Tokyo Revengers épisode 20 sur Crunchyroll

Dans l’épisode précédent, Turn Around, le combat sanglant entre Toman et Valhalla commence. Mikey affronte Kazutora. Lorsque ce dernier tente de frapper le leader Toman, Draken intervient. Mais ensuite, Hanma lui donne un coup de pied, affirmant que Draken doit s’occuper de lui. Pendant ce temps, regarder le chaos se dérouler autour de lui rend Takemichi terrifié. Alors qu’il est battu par l’un des membres du Valhalla, Takashi le sauve puis le réprimande pour sa lâcheté. Cela finit par inspirer Takemichi. Chifuyu apparaît, et lui et Takemichi commencent à se battre contre les membres du Valhalla tout en se regardant en arrière.

Cependant, Valhalla compte 300 membres, tandis que Toman n’en compte que 150. De plus, les membres du premier gang sont plus âgés. Toman perd progressivement du terrain au fur et à mesure que leurs combattants tombent les uns après les autres. Draken déclare qu’il protégera tous les membres tombés au combat. C’est alors que Takemichi traverse la foule, trop fatigué pour continuer mais trop déterminé à descendre. Le voir ainsi remplit les combattants Toman d’un nouveau zèle.

Pendant ce temps, Kazutora attire Mickey vers un tas de voitures, où Chonbo et Chome, les amis de Kazutora de Juvie, les attendent. Mikey les repousse d’abord, mais ils parviennent à l’attraper et Kazutora le frappe avec un tuyau en acier.

Alors que Mikey est allongé sur le sol, apparemment inconscient, Kazutora déclare qu’ils ont gagné. Mais Mikey se lève et demande à Kazutora si l’autre garçon pense que Mikey est son ennemi. La vie troublée de Kazutora est alors montrée, y compris la nuit où il a tué le frère de Mikey. Il blâme Mikey d’avoir fini en prison et déclare qu’il considère Mikey comme son ennemi et veut le tuer. Alors que Chonbo et Chome retiennent Mikey, Kazutora le frappe à plusieurs reprises avec la pipe. Soudain, Mikey demande à Kazutora s’il a tué son frère parce qu’il était son ennemi. Il hausse Chome avec un coup de tête et donne un coup de pied à Kazutora avec Chonbo toujours attaché à sa jambe, les assommant tous les trois.

Dans l’épisode 20, sentant que Mikey est maintenant vulnérable, plusieurs membres du Valhalla pourraient le charger avec Chouji comme chef. Kisaki et le 1st La division interviendra probablement. Baji pourrait alors intervenir pour combattre Kisaki.

📺 Images promotionnelles de l'épisode 20 de #TokyoRevengers : 1/2 pic.twitter.com/qcD6soWETi — Tokyo Revengers Fr (@TRevengersFr) August 16, 2021

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 20 de Tokyo Revengers sortira-t-il sur Crunchyroll ?

Tokyo Revengers épisode 20 : Date de sortie et heure précise

L’épisode 20 de Tokyo Revengers sortira le samedi 21 août ou le dimanche 22 août en fonction de votre emplacement dans le monde. L’épisode 20 de Tokyo Revengers devrait être diffusé sur Crunchyroll à 21h00 le samedi 21 août en France.

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par Crunchyroll, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

Les épisodes précédents sont également disponibles en streaming sur Crunchyroll.