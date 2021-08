Tokyo Revengers épisode 18 sur Crunchyroll : Date et heure de sortie de l’animé en France

La diffusion d’un nouvel épisode de l’animé Tokyo Revengers approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 18 de Tokyo Revengers sur Crunchyroll en France ?

Tokyo Revengers épisode 18 sur Crunchyroll

Dans l’épisode précédent, No Way, Takemichi essaie de comprendre les nouvelles révélations selon lesquelles Baji et Kazutora ont tué le grand frère de Mikey. Baji révèle également que, comme Kazutora est le seul responsable, il n’a pas eu à aller en prison. Il a attendu que Kazutora soit libéré. Takemichi, découragé, pense qu’il n’y a aucun moyen de convaincre Baji de retourner à Toman. Avant de partir, Hanma lui demande de transmettre un message à Mikey : le combat entre Toman et Valhalla aura lieu le 31 octobre sur un parking abandonné.

Le lendemain, Chifuyu Matsuno, le commandant en second de Baji dans la 1ère division de Toman, s’approche de lui. Il dit à Takemichi qu’il pense que Baji a infiltré les rangs de Valhalla pour découvrir la vérité sur Kisaki. Chifuyu demande à Takemichi de l’aider à enquêter sur Kisaki de l’extérieur. Ils rendent visite à Mikey, qui s’est rendu sur la tombe de sa famille. Mikey révèle que bien qu’il ait déjà pardonné à Baji, il ne pourra jamais le faire avec Kazutora. Plus tard, Chifuyu l’emmène rendre visite à Osanai, qui leur apprend que Kisaki est derrière tout – de la formation de Moebius à sa querelle avec Toman. A leur retour, Chifuyu déduit que Kisaki est le mystérieux et apparemment absent leader de Valhalla.

Takemichi retourne dans le présent et rend à nouveau visite à Draken en prison. Lorsque Takemichi affirme que Kisaki était le leader de Valhalla, Draken réfute cette affirmation, affirmant que Mikey en était le leader. Il ajoute que Toman a perdu pour la première fois le jour qui fut connu sous le nom d’Halloween sanglant. C’est le jour où Mikey a tué Kazutora.

🎬 Images promotionnelles de l'épisode 18 "Open Fire" de #TokyoRevengers (1/2) pic.twitter.com/VZW6TKkphB — Tokyo Revengers FR (@TokyoRevengerFR) August 2, 2021

Dans l’épisode 18, Takemichi et Naoto pourraient découvrir que Mikey a tué Kazutora après que ce dernier ait tué Baji. Dans le passé, Draken a pu essayer de parler à Kazutora pour tenter d’arrêter le combat à venir. Lorsque Takemichi retourne dans le passé, Hinata pourrait lui offrir un collier identique à celui qu’il lui a offert.

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 17 de Tokyo Revengers sortira-t-il sur Crunchyroll ?

Tokyo Revengers épisode 18 : Date de sortie et heure précise

L’épisode 18 de Tokyo Revengers sortira le samedi 7 août ou le dimanche 8 août en fonction de votre emplacement dans le monde. L’épisode 18 de Tokyo Revengers devrait être diffusé sur Crunchyroll à 21h00 le samedi 7 août en France.

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par Crunchyroll, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

Les épisodes précédents sont également disponibles en streaming sur Crunchyroll.