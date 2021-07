Tokyo Revengers épisode 16 sur Crunchyroll : Date et heure de sortie de l’animé en France

La diffusion d’un nouvel épisode de l’animé Tokyo Revengers approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 16 de Tokyo Revengers sur Crunchyroll en France ?

Tokyo Revengers épisode 16 sur Crunchyroll

Dans l’épisode précédent No pain, no gain, Takemichi apprend l’histoire de Toman et de Valhalla auprès de Yamagishi, le trésor de connaissances sur tout ce qui concerne la délinquance. Il apprend que personne ne sait exactement qui a créé le Valhalla. Par conséquent, il est également connu sous le nom de l’Ange sans tête. Après que Toman a vaincu Moebius, Hanma rejoint Valhalla et en est désormais le commandant en second. Le membre n°3 du gang, Kazutora Hanemiya, vient dans sa classe et l’emmène dans la cachette de Valhalla, qui est en fait un centre d’arcade fermé.

À l’intérieur, il trouve Tenma et plusieurs autres membres de Valhalla. Au milieu d’eux, il voit Baji frapper son ancien numéro 2 de la 1ère division de Toman pour montrer sa loyauté envers Valhalla. Takemichi craint de subir le même sort, mais il est révélé que Hanma voulait qu’il soit là pour déclarer ce qui s’est passé entre Mikey et Baji, car il pense que ce dernier peut être un espion. Takemichi dit que Baji a déclaré qu’il rejoignait Valhalla et que Toman était son ennemi. Obtenant toute la confirmation dont ils ont besoin, Valhalla fait de Baji son nouveau membre.

Takemichi se souvient encore que Mikey lui a dit de récupérer Baji. Il demande à Baji comment lui, l’un des membres fondateurs de Toman, peut faire cela. Cela incite Baji à désigner Kazutora et à révéler qu’il était également un membre fondateur de Toman. Dans l’épisode 16, la raison du départ de Kazutora de Toman pourrait être révélée. Elle pourrait être liée à Mikey, et au temps qu’il (Kazutora) a passé en prison.

📺 Images promotionnelles de l’épisode 16 de #TokyoRevengers « Once upon a time » (1/2) pic.twitter.com/V1RXwWL4Rs — Tokyo Revengers FR (@TokyoRevengerFR) July 19, 2021

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 14 de Tokyo Revengers sortira-t-il sur Crunchyroll ?

Tokyo Revengers épisode 16 : Date de sortie et heure précise

L’épisode 16 de Tokyo Revengers sortira le samedi 24 juillet ou le dimanche 25 juillet en fonction de votre emplacement dans le monde. L’épisode 16 de Tokyo Revengers devrait être diffusé sur Crunchyroll à 21h00 le samedi 24 juillet en France.

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par Crunchyroll, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

Les épisodes précédents sont également disponibles en streaming sur Crunchyroll.