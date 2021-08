Tokyo Revengers détrône My Hero Academia dans le Top manga de juillet

Avec un énorme 5,6 millions d’unités vendues, Tokyo Revengers a connu une incroyable montée en puissance depuis les débuts de son adaptation animée en avril 2021. Avec 32 millions de volumes vendus au total, les ventes de juillet représentent à elles seules près de 20 % de ce chiffre – un coup de pouce impressionnant pour une série qui a commencé à être diffusée en 2017. À titre de comparaison, la série phare My Hero Academia arrive en 10e position sur la liste, avec environ 415 000 unités vendues sur la même période. Jujutsu Kaisen, qui a également terminé sa première saison d’anime cette année, est en deuxième position avec plus de 960 000 unités, suivie de la série seinen Kingdom avec 796 000 unités. Les autres grands noms de la liste sont Moi, quand je me réincarne en Slime (4), Demon Slayer (5) et L’Attaque des Titans (9). Le dernier volume de l’Attaque des Titans est sorti au Japon en juin, tandis que les ventes de Demon Slayer sont probablement encore soutenues par le record de l’adaptation cinématographique de Demon Slayer : Mugen Train.

Comme on peut le constater en jetant un coup d’œil à la liste publiée sur Twitter, la performance de Tokyo Revengers est exceptionnellement impressionnante, avec plus d’unités vendues que tous les autres titres du top 10 réunis. Bien qu’elle soit encore un peu niche parmi les fans occidentaux d’anime et de manga, la série a clairement réussi à se constituer une base de fans fidèles assez rapidement, car son histoire d’un type ordinaire coincé entre les guerres de gangs et les paradoxes temporels atteint un équilibre unique entre la science-fiction et l’action. La série a toutefois connu quelques difficultés de localisation, car le Tokyo Manji Gang porte des brassards arborant la svastika inversée bouddhiste “manji”, qui sont un peu trop proches du symbole nazi familier de la svastika pour de nombreux éditeurs occidentaux. La version animée hébergée sur le service de streaming Crunchyroll a fini par supprimer toutes les occurrences de ce symbole, laissant la signification du nom du gang un mystère pour tous ceux qui n’étaient pas au courant de la censure. La série a également fait l’objet d’une adaptation cinématographique en prises de vue réelles le 9 juillet 2021, ce qui a probablement contribué aux ventes exceptionnelles.

Les mangas en général ont vu leurs ventes augmenter tout au long de la pandémie pour diverses raisons. Alors que les grandes productions cinématographiques et télévisuelles ont dû interrompre leurs tournages à cause de COVID-19 et que les sorties en salle ont été annulées, les mangas ont pu poursuivre leurs activités sans presque aucune perturbation de leur calendrier de publication, car la plupart sont écrits par un seul créateur avec une poignée d’assistants. Les mangas ont également été en mesure de publier des versions numériques en même temps que des magazines hebdomadaires sérialisés, ce qui permet aux fans de se tenir au courant sans même quitter leur domicile.

Les chiffres de vente indiqués ci-dessus concernent les éditions de poche, très prisées des collectionneurs et qui comportent souvent des suppléments qui ne se trouvent pas dans la version numérique ou dans l’édition hebdomadaire. Pour Tokyo Revengers, cela signifie que les ventes de mangas proviennent presque exclusivement de l’ancien catalogue de la série, alors que les nouveaux venus s’y plongent pour la première fois.