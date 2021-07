Tokyo Revengers Chapitre 215 Date de sortie, Spoilers, Lire le manga en ligne

Le chapitre 215 de Tokyo Revengers a été très attendu par la plupart des fans et, fait intéressant, ils ont voulu savoir quand le chapitre 215 de Tokyo Revengers sortirait. Nous avons mis à jour tout ce que nous avons rassemblé sur le chapitre 215 de Tokyo Revengers, la promo, quand, où le lire et plus encore. Vous pouvez lire ci-dessous et vous faire une idée précise de la date de sortie du chapitre 215 de Tokyo Revengers.

Chapitre 215 Prédictions et spoilers

Draken a donné à South Terano une dose de sa propre médecine dans le dernier épisode de Tokyo Revengers. Les fans attendaient avec impatience de voir l’ancien vice-capitaine de Tokyo, Manji Gang, revenir à la tête de Rokuhara Tandai, ce qui s’est finalement produit dans le chapitre 214. South et Draken ont accepté de résoudre le problème entre eux. Temps avec l’arrivée imminente de la police sur les lieux .

Mais le dernier chapitre a laissé aux fans une autre révélation choquante qui pourrait avoir des effets importants sur l’intrigue du manga. Draken a dit à Takemichi, dans la dernière planche du manga, qu’il était un membre du gang des Brahmanes. Cela explique pourquoi Akashi et Karawagi Senju voulaient seulement que Takemichi soit recruté.

215 « Tokyo Revengers » pourrait expliquer pourquoi Draken a décidé de rejoindre Brahman. Sa motivation est-elle de sauver Mikey de la destruction totale ? Hanagaki Takemichi fera-t-il un voyage dans le temps avec le gang Brahman ?

Date de sortie de l’épisode 215 de Tokyo Revengers

Le manga Tokyo Revengers est en plein essor ces derniers temps, et la fanbase augmente rapidement depuis la sortie de l’adaptation animée. Selon les rapports de Tokyo Revengers, le calendrier de sortie le plus récent, le nouveau chapitre : Tokyo Revengers Chapitre 215 Date de sortie : 21 juillet 2021. Il est également possible que le chapitre soit publié plus tôt que prévu, les fans doivent donc être à l’affût à ce stade.

Où puis-je lire le chapitre 215 de Tokyo Revengers ?

Le détenteur officiel de la licence pour le chapitre 215 de Tokyo Revengers est Kodansha comics, et les fans peuvent acheter les volumes individuels en visitant leurs sites web officiels. Ils peuvent également visiter d’autres sites privés pour se tenir au courant des derniers chapitres. Nous continuerons à publier des articles sur Tokyo Revengers. Gardez un œil sur nous d’ici là.