Tokyo Game Show 2020 a été officiellement annulé

La dernière convention à être officiellement annulée en raison de l’épidémie de COVID-19 est le Tokyo Game Show 2020, comme l’organisation l’a révélé aujourd’hui. Les conventions étant à peu près annulées pour l’été, tout le monde était curieux de savoir ce qui pourrait arriver pour l’automne 2020, car bon nombre d’entre elles sont restées intactes. Eh bien, le premier d’entre eux est TGS 2020, car la société a publié une déclaration disant qu’elle avait décidé de le passer à une convention en ligne uniquement. Voici la déclaration principale pour vous ci-dessous.

Le Tokyo Game Show 2020 (TGS2020), qui se tiendra du 24 septembre (jeu.) Au 27 (dimanche), 2020, est désormais prévu pour se dérouler en ligne. TGS2020, qui se déroule habituellement au Makuhari Messe, est annulé. TGS2020 est organisé par la Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA, président: Hideki Hayakawa) et co-organisé par Nikkei Business Publications, Inc. (président et chef de la direction: Naoto Yoshida) et Dentsu Inc. (directeur représentant: Hiroshi Igarashi)

En raison de l’épidémie de nouveau coronavirus (COVID-19) à l’échelle mondiale et la situation reste imprévisible au Japon également, l’organisateur et les co-organisateurs ont pris cette décision après une longue réflexion pour accorder la plus haute priorité à la santé et sécurité des visiteurs, exposants et intervenants. Nous vous demandons votre aimable compréhension et coopération