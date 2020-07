Toho Company : même le géant du cinéma nippon n’échappe pas à la crise

Tout comme sa franchise « Godzilla », Toho se démarque normalement des autres. La société est à la fois producteur, distributeur et un exploitant qui exploite la plus grande chaîne de théâtre du Japon.

En tant que distributeur, elle se taille régulièrement la part du lion des succès locaux et, depuis longtemps, elle sort les films du maître de l’animation Hayao Miyazaki.

Mais même le puissant Toho est mis à mal par la crise du coronavirus, qui a fermé les théâtres de la nation suite à la déclaration de l’état d’urgence par le gouvernement au début du mois d’avril.

Pour le premier trimestre de l’année fiscale 2021, du 1er mars au 31 mai de cette année, Toho a fait état d’une chute de 51 % de ses revenus, qui ont chuté à 308 millions de dollars, contre 632 millions de dollars pour la même période l’année dernière. Dans le même temps, les bénéfices ont chuté de 81 %, à 27 millions de dollars, contre 150 millions de dollars au premier trimestre de l’exercice précédent.

"Toho is expected to double down on its global strategy, such as investing in Hollywood productions, once the coronavirus outbreak eases. Investors face a tough call on whether to focus more on the company's immediate risks or long-term potential." #Toho #Hollywood #Films pic.twitter.com/4OEHYHiufU