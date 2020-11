Todd Woodbridge admet que le retard de l’Open d’Australie est possible après le report des juniors

Christian Dior Capture Youth GLOW BOOSTER¤Sérum éclat - Signes de l'âge retardés

Véritable concentré d'éclat, ce sérum offre à la peau tous les bienfaits de la prune de Murunga. 100 fois plus concentrée que lorange en vitamine C, elle aide à clarifier le teint et à agir sur les irrégularités du grain pour un teint lumineux et unifié. Enrichi en iris anti-oxydant, ce sérum est formulé dans