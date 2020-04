Todd Greenberg garde les options ouvertes au milieu des liens entre Rugby Australie et Cricket Australie

L’ancien PDG de NRL, Todd Greenberg, a admis qu’il avait déjà reçu un certain nombre d’offres d’emploi, quelques jours seulement après avoir quitté son poste de patron de la ligue.

Greenberg a été fortement critiqué pour la situation financière désastreuse du NRL qui a été mise à nu au milieu de la crise COVID-19, et est finalement tombé sur son épée la semaine dernière après quatre ans dans le rôle.

Depuis la démission de Greenberg, le patron de Rugby Australie, Raelene Castle, a également démissionné de son poste, tandis que le PDG de Cricket Australia, Kevin Roberts, a également subi une immense pression.

Compte tenu des références de Greenberg en tant que patron de la LNR, il a été lié aux deux rôles et a admis qu’il gardait ses options ouvertes.

Le mandat de quatre ans de Todd Greenberg en tant que PDG de la LNR a pris fin cette semaine (Getty)

« J’ai eu quelques appels cette semaine », a-t-il déclaré à 2 Go. L’équipe d’appel continu.

« Le meilleur conseil que j’ai reçu était de ne pas dire oui à quoi que ce soit et de ne dire non à rien au cours du premier mois environ.

« Prenez votre temps, réinitialisez-vous, faites une bonne pause et vous pourrez ensuite décider de ce que vous voulez faire ensuite.

« J’ai eu des expériences incroyables dans le jeu et j’ai rencontré des gens incroyablement formidables et j’ai aussi beaucoup appris.

« Je ne pense pas que je l’ai toujours bien fait. Je ne pense pas que chaque décision que vous regardez en arrière à travers le prisme du recul vous indique que vous avez bien fait, mais vous apprenez beaucoup et j’ai encore une longue chemin à parcourir pour continuer à apprendre. «

Quelques jours seulement après la démission de Greenberg, le PDG de Rugby Australie, Raelene Castle, a également démissionné de son poste (AAP)

Lorsqu’on lui a demandé si son prochain rôle serait dans l’administration sportive ou ailleurs, Greenberg a déclaré qu’il était ouvert à l’un ou l’autre, y compris un rôle qui l’obligerait à voyager.

« Mes deux enfants sont à Uni maintenant, donc il y a une possibilité de voyager aussi, si ces opportunités se présentent », a-t-il déclaré.

« J’ai passé une bonne partie de ma carrière dans l’administration des sports et la clé dans le sport concerne les parties prenantes et essayer de dialoguer avec différents types de personnes.

« Dans un travail comme la LNR ou même les Bulldogs, une minute, vous pouvez parler à un fan inconditionnel qui est tellement passionné par son équipe, et la minute suivante, vous pourriez parler au Premier ministre.

« Il a une variété de défis différents, mais c’est aussi ce qui rend le travail dans le sport si fondamentalement bon parce que c’est un tel défi. »

Le PDG de Cricket Australia, Kevin Roberts, a subi une énorme pression ces derniers temps (Getty)

Bien que Greenberg ait été lié au travail de Roberts en tant que PDG de Cricket Australia, il a minimisé les suggestions selon lesquelles Roberts quitterait le poste de sitôt.

« Je connais assez bien Kevin et il fait du très bon travail », a-t-il déclaré.

« Une chose que j’ai apprise ces dernières années, c’est qu’il y a un très petit nombre d’entre nous dans ce genre de rôles.

« Que ce soit dans le cricket ou avec Gil McLachlan dans l’AFL ou dans le tennis et le rugby, nous avons tous tendance à rester en contact les uns avec les autres, car dans n’importe quel rôle de leader, cela peut être assez isolant parfois.

« Certains des défis auxquels chacun de nous a été confronté, certains d’entre nous l’ont déjà fait auparavant. Ce sont tous des rôles difficiles et tout le monde a une opinion et une opinion et il n’a pas honte de le partager non plus. »