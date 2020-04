Todd Greenberg choisit le concert de Macklemore comme l’un des temps forts du mandat du PDG

L’ancien patron de la LNR, Todd Greenberg, énumère le succès de la ligue féminine et des règles plus strictes en matière de commotions cérébrales parmi ses contributions les plus fières au jeu.

Dans sa première interview depuis sa démission lundi, Greenberg a également souligné la performance de la grande finale de Macklemore en 2017 comme un moment fort de son mandat.

« Des choses comme l’avènement du football féminin et la croissance que nous avons connue en NRLW, j’espère que cela prospérera dans les années à venir », a-t-il déclaré mercredi aux journalistes.

« Assis à la grande finale de 2017 et regarder Macklemore jouer, voir l’inclusion du sport décrit était fantastique.

Grande finale de Macklemore 2017 (Getty)

« Plus récemment, le travail du jeu sur les commotions cérébrales et les protocoles autour des joueurs a été de classe mondiale. Il y a beaucoup de choses dont je suis fier.

« Ce fut une course folle et j’en ai apprécié chaque instant. »

Les adeptes de la ligue ont été stupéfaits cette semaine lorsque Greenberg et l’organe directeur se sont mis d’accord sur son départ immédiat du match.

La spéculation avait monté ces derniers mois que Greenberg perdait rapidement son soutien en tant que directeur général de la ligue.

Todd Greenberg (Getty)

L’épidémie de coronavirus a entraîné un sursis à exécution, et il a été suggéré que l’ancien PDG de Canterbury pourrait obtenir une prolongation.

Mais une attaque explosive du partenaire de diffusion Channel Nine la semaine dernière a conduit Greenberg à le quitter six mois avant l’expiration de son contrat.

Greenberg, qui aurait été suspendu des récentes réunions de diffusion, a insisté sur le fait qu’il n’aurait rien fait de différent au cours de ses quatre années à la tête.

« Vous ne pouvez pas regarder à travers le prisme du recul. Vous faites ce que vous pensez être le mieux à l’époque. Tout le monde est humain. Vous allez faire des erreurs de temps en temps », a-t-il déclaré.

« Mais une chose que je pense que les gens savent de moi, c’est que j’ai toujours été franc. »

Il a dit qu’il était toujours prêt à faire face aux médias dans les bons et les mauvais moments.

L’année dernière, la ligue a introduit de manière controversée sa politique de non-faute pour les joueurs accusés d’infractions criminelles graves après son été d’enfer.

« Il y a eu beaucoup de moments difficiles pendant mon mandat. Beaucoup de décisions difficiles. Cela ne veut pas dire que nous les avons tous bien », a déclaré Greenberg.

« Mais nous avons toujours été francs à ce sujet et je l’ai toujours fait avec les meilleurs intérêts du jeu à cœur. Et cela vient toujours avec des critiques, mais ça va. »

« Je suis réaliste. »

