TODD ​​McFARLANE dimensionne la prochaine génération de Superstar Creator … et il est impressionné

Todd McFarlane Crédits: McFarlane Productions



New York Comic Con 2018 Crédit: Lan Pitts (Newsarama)



Todd McFarlane a des opinions bien arrêtées sur les bandes dessinées – que ce soit le dessin, l’écriture, l’édition et même comment ils sont vendus. Le co-fondateur / président d’Image Comics n’a jamais fui ses pensées et ses idées, ni pensé si elles seraient populaires ou non.

Plus récemment, sa récente idée d’une stratégie concrète, «tous les coups», numérique d’abord, pour sortir l’industrie de la bande dessinée du ralentissement du coronavirus, a suscité de fortes opinions des deux côtés de l’argumentation.

Avec McFarlane maintenant de retour dans le vif du sujet équilibrant l’écriture de bandes dessinées, l’édition de bandes dessinées, la fabrication de jouets et un petit dessin de bandes dessinées, Newsarama a de nouveau parlé avec le Frayer créateur sur l’état actuel de la bande dessinée – en particulier des artistes qui arrivent et se font un nom comme lui et six autres au début des années 1990.

Newsrama: Todd, quelque chose dont vous avez parlé dans le Révolution d’image le documentaire avant était le fait que vous et les autres fondateurs étiez vus comme des rockstars et j’ai l’impression que ça revient avec des créateurs comme Scott Snyder, Greg Capullo, Tom King, Babs Tarr, Donny Cates … pensez-vous que nous sommes là encore? Je veux dire, vous avez vu leurs lignes, non?

Todd McFarlane: Je pense qu’il y a encore un grand enthousiasme, mais je pense que ce que nous avons vécu à l’origine allait au-delà.

Todd McFarlane et Stan Lee Crédits: Todd McFarlane



Il y avait un peu de manie au cours de ces six premiers mois, et la seule chose que j’ai vue qui rivalise avec au moins mon expérience, c’est quand j’ai partagé la scène avec Stan Lee à quelques reprises.

Les bandes dessinées sont maintenant si larges et éclectiques et diversifiées avec toutes les conventions en cours qu’il n’est pas poussé dans un coin et nous diffusons donc cette manie de manière plus saine au lieu de cinq, six personnes, il y a cette grande vague de popularité. C’est un moment différent mais les opportunités sont là.

Il y a toujours quelqu’un qui trouve un nouveau modèle, une nouvelle chose sur laquelle les gens veulent mettre la main. Je sais qu’il y a quelqu’un en ce moment avec un personnage que personne ne connaît, mais comment ils interagissent avec les fans ou comment ils écrivent des livres dans 10 mois seront importants pour notre industrie.

Nrama: À partir de là, en jetant un coup d’œil au marché de l’art, comment le compareriez-vous à vos débuts?

McFarlane: Il semble que la différence que je vois comme les croquis de couverture soit ce grand besoin, mais l’allée des artistes est tellement différente. Vous avez maintenant tous ces choix et c’est de cela qu’il s’agit. Les choix.

Crédit: Todd McFarlane (Image Comics)



Je pourrais obtenir une personne très en vue pour 300 $ ou 10 personnes moins connues pour 30 $ chacune. Alors maintenant, vous calculez comment vous allez dépenser votre argent, mais il y a maintenant cet énorme appétit pour l’art original. Je pense que c’est amusant et vous rapproche de vos héros créatifs. Vous avez vu la taille de New York Comic Con et de San Diego maintenant … vous plaisantez?

Nrama: Alors, où en êtes-vous – combien avez-vous facturé pour vos croquis au début?

McFarlane: Je ne les ai jamais vraiment fait. Je pense qu’au début, j’ai essayé et facturé peut-être 10 $, mais j’ai ce style qui n’est pas vraiment rapide. Donc, pour faire un croquis, vous devez aller plus vite et je me souviens d’avoir essayé et je le leur rendrais et les gens deviendraient fous parce que cela ne ressemblait pas à mon style de bande dessinée, alors je me suis juste arrêté. Je l’ai juste fermé et je suis allé strictement aux autographes pour la plupart.

Je serais toujours émerveillé par les gens qui peuvent faire les croquis de la convention. De plus, lorsque mes lignes se sont agrandies, j’ai voulu discuter avec autant de personnes que possible et devoir faire des croquis en plus de cela n’était pas vraiment propice.

Nrama: Donc en tant qu’artiste, pour quelqu’un comme qui, qu’est-ce que cela signifie pour vous personnellement quand vous voyez à quel point les allées d’artistes sont devenues grandes?

Crédit: Todd McFarlane (Image Comics)



McFarlane: Je pense qu’il y a beaucoup plus positif et si vous essayez de pénétrer dans Marvel et DC, mais ils continuent à dire non, vous avez un débouché. Je connais plusieurs artistes qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas pris en charge par les éditeurs mais qui gagnent encore leur vie en allant à des spectacles. J’essaie de penser au moi de 17 ans qui aurait aimé voir à quel point ils sont gros. En attendant, vous êtes payé pour affiner votre métier.

Le petit point négatif est que vous pouvez faire si bien dans les spectacles que vous ne faites pas autant de travail comique, mais c’est juste que je suis un vieux papa grincheux. Je ne pense tout simplement pas qu’avoir un petit travail à montrer est une mauvaise chose. Je pense que cela compte, même si c’est une petite série stupide, surtout quand je pense qu’il n’y a jamais eu plus de talent dans la bande dessinée qu’aujourd’hui.

L’ensemble de compétences est phénoménal, mais beaucoup de ces artistes ne font que des croquis, et je comprends, mais à un moment donné, si vous ne faites pas ce saut, vous ne pourrez que tarifer votre art jusqu’à présent, je pense . Vous ne voulez pas vous retrouver à la merci du marché. Surtout avec ce que nous traitons maintenant, comme, et s’il n’y a pas de conventions de bande dessinée pour toute l’année?

Nrama: Exactement, je dois donc demander: quel est l’avenir de Frayer puis? N’êtes-vous pas inquiet, surtout comment Diamond a été fermé?

McFarlane: Ne vous inquiétez pas pour Spawn. Je continuerai de le faire avancer, que ce soit numérique ou moi en utilisant de la craie sur le terrain même si je dois livrer moi-même les bandes dessinées.

Le monde n’a pas à s’inquiéter de ce que Todd McFarlane va faire. Comment obtenez-vous votre Frayer des bandes dessinées maintenant? Nous allons le découvrir. Je ne pense pas qu’absolument rien ne soit une grande réponse.

Crédit: OversOverstreet Guide des prix des bandes dessinées



Nrama: Enfin, puisque nous parlons de votre retour à la table de dessin pour ainsi dire, où voyez-vous vos compétences en dessin maintenant?

McFarlane: Ouais, c’est une question intéressante parce que quand quelqu’un te paie pour le faire huit heures par jour, tu vas mieux, non? Donc, depuis des années, je ne fais pas ça, donc je ne peux pas dire que mon travail n’est pas aussi bon qu’il y a dix ans. C’est drôle parce que quand j’ai fait cette photo Spawn / Spidey, Spider-Man est sorti comme je le dessinais. C’est à peu près ainsi que je l’ai toujours dessiné.

Nrama: C’est en quelque sorte la mémoire musculaire.

McFarlane: Ouais! C’est la mémoire musculaire, non? Heureusement pour moi, cette version de Spider-Man a encore fait écho auprès des fans et ils l’ont ratée. En termes de capacité de dessin brut et quoi que ce soit d’autre, il y a de loin des centaines de personnes mieux que moi en termes de compétences. J’ai juste pu en faire assez avec Spider-Man, Hulk et Spawn sur le plan stylistique, là où les gens ont aimé, puis je me suis bousculé.

C’est le morceau qui, je pense, me distingue de tout le monde. Je savais que mon travail n’était pas aussi bon que celui de Marc Silvestri, Jim Lee, Greg Capullo et j’ai donc dû bousculer plus fort.

New York Comic Con 2018 Crédit: Lan Pitts (Newsarama)



Je dirais que Rob Liefeld est encore un meilleur exemple. Les gens disent des choses sur son œuvre ou quoi que ce soit, mais ce gamin a trahi autant qu’il le pouvait de ses compétences et j’admire les gens qui survivent, surtout pendant des décennies et surtout dans cette industrie étant donné qu’ils ne sont pas les meilleurs dans ce qu’ils font. Donc, en fait, c’est presque plus admirable, mais certaines personnes ne se défendront pas elles-mêmes. Continuez à vous expliquer pourquoi c’est impossible. Si vous ne pouvez pas vous pousser, personne sur la planète n’est obligé de le faire pour vous. C’est la moitié de la bataille. Il ne s’agit pas d’être bon, c’est de dire que vous allez essayer.

Si vous êtes timide et sensible aux critiques, vous aboyez le mauvais arbre. Vous devez être presque délirant, c’est comme Rob et moi, nous ne sommes pas très bons mais merde nous pensons que nous sommes grands tous les jours. Nous allons pousser.

Je vois ces enfants dans une allée d’artistes et ils sont tellement bons! Ils sont tout simplement géniaux, j’aimerais pouvoir dessiner comme ça, mais beaucoup d’entre eux n’ont pas l’agitation et ils n’ont pas confiance, mais mec, j’aurais aimé avoir leurs compétences.