TODD ​​McFARLANE décompose son style artistique et comment il s’est développé

La signature artistique de Todd McFarlane Crédits: Todd McFarlane



Todd McFarlane est l’une des personnes les plus occupées dans les bandes dessinées – il écrit (et parfois dessine) Frayer, il est président d’Image Comics, il est à la tête de McFarlane Toys, et il travaille toujours pour écrire et diriger une action en direct Frayer redémarrer. Mais dans tout cela en tant que créateur et tout simplement «machine à idées», quand a-t-il le temps de faire ce qui l’a brisé en dessin?

En février, McFarlane a dessiné ensemble une pin-up de Spawn et Spider-Man, puis il a filmé une vidéo expliquant aux enfants comment dessiner Batman. ce qui était la première fois qu’il le faisait, et des fans de bandes dessinées de longue date parlaient

Eh bien, avec la pandémie de coronavirus en plein effet, il essaie de trouver de plus en plus de façons de dessiner pour ses fans – et en quelque sorte, pour lui-même.

Newsarama a parlé avec McFarlane de sa maison en Arizona – avec lui dessinant pendant que nous parlions – pour parler de ses débuts en tant qu’artiste, du développement précoce de Spawn au lycée, de ses bizarreries qui ont été ajoutées au mythe de Spider-Man, et oui, dessin.

Crédits: Syfy



Newsarama: Donc, Todd, il y a quelques semaines, nous avons publié une pin-up que vous avez faite de Spawn et Spider-Man – une chose unique, et quelque chose qui a excité les fans, donc je veux parler à Todd l’artiste. Je sais que vous portez plusieurs chapeaux, mais il semble que l’art soit quelque chose pour lequel vous devez prendre du temps, le voyez-vous de cette façon en ce moment?

Crédit: OversOverstreet Guide des prix des bandes dessinées



Todd McFarlane: Je veux dire, je vais avoir plus de temps d’arrêt pour sûr de le faire. Ce morceau particulier, comme je le faisais, il m’a frappé que je n’avais jamais mis ces deux personnages ensemble sur le même morceau de papier. À l’avenir, nous aurons peut-être besoin de certaines choses de ce genre pour aider à tout redémarrer. Je disais que si jamais je faisais un livre Spawn / Spidey, il faudrait que ce soit dans 50 ans à partir de maintenant, mais je dois peut-être y réfléchir plus sérieusement. Notre industrie aura besoin de projets intéressants quand tout cela finira par disparaître.

Nrama: Vous avez également récemment montré à des enfants comment dessiner Batman dans presque Mad Libs situations, à quoi ressemblait ce jour-là?

McFarlane: [Laughs] Je me fiche que vous ayez 5 ou 55 ans et que vous ne soyez pas doué pour dessiner, c’est toujours amusant d’aider quelqu’un et d’aller essayer ceci ou cela. Je pense que n’importe qui peut prendre son dessin 3 sur 10 pour en faire un 4 sur 10 avec de l’aide. Je veux dire que nous ne pouvons que nous entraîner autant, mais vous pouvez également être surpris par de petits conseils ici et là vraiment utiles.

Je pense que c’est une partie de la perspicacité des créatifs. Je dis à ma femme quand nous faisons Pictionary – si vous voulez faire la girafe, peut-être donnez-lui un long cou. Cela peut sembler aussi facile pour nous, mais peut-être pas autant pour le profane.

Je veux essayer de trouver plus de choses comme ça pour l’engagement. Peut-être faire une visite virtuelle de ma maison, regardez ma thésaurisation geek. Pourrait faire une vidéoconférence, répondre à des questions, juste essayer de trouver du plaisir quelque part.

Nrama: Je suppose qu’il n’y avait pas de Todd McFarlane pour vous aider à dessiner, comment avez-vous commencé? Était-ce quelque chose que vous avez fait pour le plaisir ou était-ce une réalisation ou une révélation que c’est ce que vous allez faire?

La conception originale de Todd McFarlane pour Spawn Crédits: Todd McFarlane



McFarlane: J’ai déjà raconté cette histoire et je me souviens qu’elle va jusqu’au jardin d’enfants. L’année dernière, ma mère m’a montré cette boîte de trucs qu’elle a gardée et l’une des choses était ce prix pour le dessin. Je me souviens que c’était un joueur de baseball, donc ça s’est installé au Angel Stadium et mon père m’a emmené à mon premier match pour que nous puissions voir mon dessin. C’était ça. J’étais mordu par le bug du sport et du dessin en même temps. Je n’avais pas jusqu’à 16 ans quand j’ai été mordu par le bug de la bande dessinée. Il était alors temps de le concentrer et de mettre tout ce temps que j’avais passé à gribouiller à utiliser.

Nrama: Lorsque vous faisiez tout ce gribouillage, vous souvenez-vous quand vous essayiez de clouer le costume initial de Spawn? Je veux dire que vous étiez un enfant, alors d’où avez-vous puisé vos inspirations?

McFarlane: C’était comme un gars de super-héros presque générique, et si vous regardez son costume, il a l’inspiration des super-héros des années 1950, 1960 et 1970. Tout d’abord, évidemment, il a une cape. Les super-héros portent des capes et ont généralement un symbole sur leur poitrine. Je ne suis pas allé si ouvertement que le gros « M » sur sa poitrine est pour Malbolgia, pas McFarlane. Je ne voulais pas mettre un « S » sur sa poitrine puisque cela avait été pris par un autre mec, donc ça ne pouvait pas être pour Satan.

Il portait un masque comme beaucoup de personnages, mais je ne me souviens même pas comment les chaînes ou les pochettes sont apparues, le dessin original était cependant assez prévisible. Presque tout le reste existait depuis très longtemps.

Nrama: Avec toutes les choses que vous amassez, avez-vous toujours ce premier numéro de Spawn que vous avez fait?

Art conceptuel Early Spawn Crédits: Todd McFarlane



McFarlane: Oh oui, mais je n’ai pas fait ça, j’ai commencé cette bande dessinée Spawn de 40 pages que j’étais déterminé à faire si personne ne voulait m’engager. Certaines pages sont terminées, d’autres sont juste au stade du crayon, et un jour je la terminerai.

Nrama: Est-ce quelque chose que vous auriez déjà exposé ou est-ce juste pour vous?

McFarlane: C’est intéressant parce que les gens vont me dire « Oh je ne peux pas croire que tu aies ça! » mais ce n’est pas si surprenant car qu’est-ce que je vais en faire. C’est un rappel à quel point j’étais horrible avec un artiste quand j’avais 17 ans, alors s’il vous plaît, donnez-moi de l’argent pour cela et retirez-le de mes mains. Je ne pouvais pas donner ça.

La seule personne qui voulait ça était ma mère et même elle était comme « Todd, ce n’est pas très bon. » mais à un moment donné, je voudrais faire un affichage complet des pages de l’original, d’abord Spawn # 1 bande dessinée depuis que je les ai tous. Donc, un affichage présentant tout depuis le début de l’idée, comme une rétrospective géante ou quelque chose comme ça, cela pourrait être intéressant pour certaines personnes.

Nrama: Presque comme un annuaire.

McFarlane: Ouais! Ouais! J’ai fait ce livre, je pense que c’était L’art de Todd McFarlane ou quelque chose comme ça, et nous avons mis un calendrier là-bas et il y avait une partie de l’interview me demandant si j’étais jamais ouvert à changer ce travail précoce et c’est comme non, « Enfer non. » Même aussi bon que j’étais à l’époque, les premiers trucs devraient être l’inspiration pour la plupart des gens. Si je montrais ces pages et ces illustrations, c’est très grossier et rugueux.

Quelqu’un qui a maintenant 15, 18, 22 ans et qui essaie de s’introduire et si vous leur montrez ces pages à partir de là et les pages et le style que je fais maintenant, ils verront qu’il y a une courbe d’apprentissage au fur et à mesure. Parce que si je dessine aussi merdique que je le faisais quand j’avais 16 ans, il y a de fortes chances que tu puisses dessiner comme moi de 30 ans. Alors ne vous inquiétez pas de dessiner comme moi avec 20 ans d’expérience, essayez de me dessiner quand je débutais. Si vous continuez ainsi, vous ne savez jamais où vous serez.

Todd et Cyan McFarlane Crédits: Todd McFarlane



Nrama: Ouais, je me souviens avoir regardé le livre d’art d’Alex Ross et quand il avait essentiellement fait son propre analogue de Justice League quand il était au lycée, mais ils ressemblaient à des pièces de Jose Garcia-Lopez. Il est intéressant de noter que vous mentionnez que personne n’aurait voulu ce problème de bricolage, mais vous avez tellement de points de vente maintenant que je pense qu’il aurait pu s’adapter à la maison. Vous avez plusieurs zinefests, vous avez SPX par exemple, vous auriez pu montrer votre travail avec ceux-ci maintenant.

McFarlane: J’aurais fini par faire des cendriers, ouais. Mon père était dans l’imprimerie, donc ça allait être la partie facile. J’étais tellement déterminé à faire le mien si personne ne voulait m’engager, mais j’ai été distrait parce que je suis allé à l’université, j’ai travaillé quelques emplois à temps partiel et joué au baseball depuis que je recevais une bourse de baseball. Alors au lieu de faire une bande dessinée, j’ai fait la pratique de faire des pages huit heures par jour. Après quelques années, j’ai finalement trouvé un travail professionnel d’artiste.

Nrama: Nous avons établi que vous êtes un peu à l’aise avec vos précédents trucs, alors quand vous travailliez pour Marvel, quand avez-vous eu l’impression que votre style évoluait?

McFarlane: Donc, quand vous envoyez votre travail amateur et qu’ils vous donnent votre premier emploi, techniquement, vous passez à un professionnel. Mais voici le gros avantage d’être un pro: ils me paient pour dessiner huit heures par jour. Je n’avais pas ce luxe à ce moment-là. J’ai envoyé des échantillons ici et là mais ce n’est que lorsque j’ai eu ma première bouchée que j’ai réalisé que je devais rester à la maison et faire cette compétence pour laquelle je ne suis pas trop bon en ce moment et maintenant je dois le faire pendant huit heures journée.

Autoportrait de Todd McFarlane de 1985 Crédit: DC



Tellement comme n’importe quelle compétence, langue que vous voulez apprendre, à peu près n’importe quoi, en le faisant pendant ce temps, vous finissez par vous améliorer.

Au début, quand j’ai commencé sur DC Infinity, Inc. Je savais que ces pages manquaient dans beaucoup de domaines. Ce n’est pas un hasard s’il y a beaucoup de designs dessus parce que j’ai toujours pensé que j’allais être graphiste, mais aussi parce que ça cachait beaucoup de mes faiblesses.

J’essayais de m’assurer que les gens voyaient la conception de la page plutôt que de savoir si l’anatomie était bonne ou non. Je pense que si je n’avais qu’une page standard à six panneaux avec le style super vanille que j’avais à l’époque, je me serais juste perdu dans le bassin de créateurs à l’époque. J’ai pu en quelque sorte éblouir avec mon BS pendant que j’essayais d’apprendre un peu mieux. Donc, au moment où je suis retourné à Marvel, j’ai dit que je ne pouvais pas faire ça et « je devais juste dessiner ».

À ce moment-là, j’étais un peu plus à l’aise pour être d’accord et ne pas compter sur des gadgets et leur donner une bonne narration. En fin de compte, je pense que j’ai atteint mon rythme de croisière lorsque j’ai pu faire un peu de travail de conception et que j’ai été autorisé à encrer mes propres pages. Quand j’ai pu faire ce combo, pour moi, c’est à ce moment-là que Todd McFarlane est né, si vous voulez.

Nrama: Vous arrivez à Marvel, vous vous mettez L’incroyable Hulk et éventuellement Amazing Spider-Man, quel était le but de vous démarquer de ce qui avait été fait avant vous?

McFarlane: Vous venez de le dire, essayant de me démarquer. Quiconque se lance dans une industrie comme celle-ci est en concurrence avec des centaines, voire des milliers d’autres personnes faisant la même compétence, alors vous feriez mieux de trouver une bonne raison pour laquelle les gens devraient faire attention à vous. Si vous allez être chanteur, alors vous feriez mieux d’être le meilleur chanteur, mais si vous ne l’êtes pas, vous feriez mieux de trouver quelque chose. C’est là que les groupes comme KISS entrent en jeu. Nous ne devons pas être les meilleurs musiciens maintenant, mais si nous nous maquillons et avons l’air cool sur scène, nous pouvons réellement divertir. Il n’y a pas de longévité.

Crédit: Todd McFarlane (Marvel Comics)



Mais quand j’ai accepté ces missions, c’était moi qui pensais « Comment puis-je, en tant que jeune homme, faire savoir aux gens que j’existe même? », Alors je savais que je devais aller faire quelque chose de différent. Maintenant, le fait de le faire différemment était surtout de m’amuser pendant que j’étais enfermé dans ma chambre 12 heures par jour par moi-même.

Qu’est-ce qui serait cool à dessiner?

Pourquoi ne voudrais-je pas rendre Spider-Man flamboyant, pourquoi ne voudrais-je pas rendre le Hulk super gros?

J’ai juste regardé les personnages et je voulais jouer davantage sur ce que je pense qu’ils sont.

Je me souviens d’avoir eu une conversation avec mon éditeur à un moment donné, disant que le plan de l’intrigue de Peter David était beaucoup trop dense et que je devais créer autant de panneaux sur chaque page que cela m’obligeait à dessiner de petits Hulks.

J’ai convaincu le rédacteur en chef, Bob Harras à l’époque, que pourquoi ne prenons-nous pas ce seul complot et n’en ferions-nous pas un numéro au lieu d’un seul, cela me laisserait respirer. Il a accepté, et je pense que c’était mon meilleur problème de L’incroyable Hulk à ce moment. J’ai pu montrer que Hulk ressemble à un éléphant à côté de Betty Ross. C’est le Hulk. Enfin, j’ai pu dessiner cela.

Couverture de Spider-Man # 1 Crédit: Todd McFarlane (Marvel Comics)



Donc, au moment où je suis arrivé à Spider-Man, c’était la même façon pour moi de me concentrer sur la partie « araignée » du titre, pas sur « l’homme ». Donc, une fois qu’il a mis le costume, j’ai pratiquement ignoré la physique de l’anatomie; Je ne voulais pas que ce soit un fardeau pour moi. Je voulais juste ce qui serait cool sur la page. Je m’en fichais si c’était faisable.

Je pense que beaucoup d’artistes dessinent maintenant un peu trop réaliste et ça les retient. Parfois, les choses les plus cool que vous voyez dans les bandes dessinées sont celles que vous ne pouvez pas reproduire dans la vraie vie.

Nrama: En parlant de vous concentrer davantage sur la partie « araignée », parlons de votre conception de sites Web et de la façon dont elle est devenue la conception par défaut pour les décennies à venir. Comment avez-vous trouvé ça?

McFarlane: Il y avait donc deux choses auxquelles je pensais à l’époque: une, « Comment puis-je tirer les toiles vers la caméra? » Deux: je voulais aussi donner un sens au volume aux personnages. Il est facile de donner du volume aux personnages avec une cape ou des ailes géantes ou autre. Spider-Man n’avait rien de tout cela, donc si je rendais les toiles plus longues que la normale, cela pourrait-il lui donner plus de volume. Surtout s’il utilise le Web comme Tarzan, c’est comme ça que je l’ai vu. À la fin de la journée, je voulais juste que ça ait l’air cool.

Il y a des années et des années, quand j’allais à l’école, Michael Golden avait ce portfolio – l’une des pages avait cinq personnages, l’un d’eux était Spider-Man et il tirait quelque chose de son tireur, mais c’était légèrement différent. Je ne me souviens pas exactement de quoi il s’agissait, mais c’était comme quelque chose de nouveau. C’était comme si c’était quelque chose.

« Sur les traces du Lunatik » Crédit: Michael Golden (Marvel Comics)



Nous tous en tant qu’artistes quand nous voyons des choses, nous nous souvenons toujours de choses comme ça. Des années plus tard, j’essayais de résoudre le problème de la façon de lui tirer dessus et je me souviens de cette image et je l’ai utilisée comme inspiration et je l’ai mise sous stéroïdes et je suis devenue folle avec. Cela a résolu les problèmes que je cherchais.

Crédit: Todd McFarlane / Steve Oliff (Image Comics)



Nrama: Une autre chose qui arrivait lorsque vous éclatiez avec Image était l’avènement de la coloration numérique et cela devenait de plus en plus courant. Nous avions vu quelques exemples ici et là, mais des livres comme Frayer vraiment poussé la limite des visuels, donc lors de la conception de la palette pour Frayer, à quoi ressemblait cette transition?

McFarlane: J’ai l’impression d’avoir été assez chanceux car une partie de la première coloration de l’ordinateur a été effectuée sur Akira que Marvel refait avec leur réimpression. Alors ils le colorisaient et je pensais que c’était cool même avec les originaux en noir et blanc stupéfiants à regarder et c’est là que j’ai appris à faire des lignes de vitesse.

Steve Oliff et son équipage coloriaient Akira et donc quand nous avons commencé Image et que nous voulions améliorer le papier et la coloration, je voulais aller à Steve Oliff et il a sauté dessus. Encore une fois, pour revenir à votre question précédente, comment pouvons-nous amener les gens à faire attention, nous avons dû nous pousser artistiquement et ces améliorations avec le papier et la coloration nous distinguent.

Recherchez plus de McFarlane plus tard ce mois-ci sur Newsarama.