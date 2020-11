Titres séparés de l’afterparty annoncés par Netflix, Apple TV + – / Film

Netflix et Pomme réclament tous les deux de tenir le Après la fête de l’année. Ou plutôt, les deux hubs de streaming travaillent sur deux émissions avec des titres presque identiques. Dans le cas de Netflix, c’est un après-spectacle comique appelé L’afterparty de Netflix animé par David Spade. Chez Apple, c’est une série comique scénarisée intitulée L’afterparty de Chris Miller et Phil Lord mettant en vedette Tiffany Haddish, Ben Schwartz, et plus.

Hollywood est un petit monde – souvent, différents studios publient des films avec des titres similaires ou des locaux similaires, mais il est rare que deux plates-formes de streaming travaillent sur deux émissions distinctes avec des titres similaires en même temps. Mais c’est ce qui se passe avec Netflix et Apple TV +, alors qu’Apple a annoncé de nouveaux détails sur L’afterparty le même jour, Netflix a annoncé l’existence de L’afterparty de Netflix (voyez, cela devient déjà déroutant).

Netflix Afterparty est «un premier panel hebdomadaire de comédie en son genre où comédiens, acteurs et créateurs viennent discuter des émissions et des films les plus animés», qui vient d’être commandé par Netflix. L’aftershow est organisé par David Spade, Fortune Feimster et London Hughes, qui seront rejoints par un autre comédien Netflix chaque semaine pour célébrer les derniers films ou émissions de télévision Netflix à frapper le zeitgeist culturel. Des entrevues, des croquis et d’autres segments seront inclus. Produit par la direction et présenté par Brad Wollack et Tom Brunelle, l’aftershow de 18 épisodes sera présenté en première en 2021 le dimanche.

« Ce spectacle sera une explosion », a déclaré Spade dans un communiqué. «J’ai hâte de mettre Netflix sur la carte. Je suis énorme en Tanzanie et ils me reçoivent finalement une fois par semaine. J’ai vos lettres les gars et on leur a répondu.

Mais passons au plus intéressant Après la fête: La nouvelle comédie d’Apple TV + de Phil Lord et Chris Miller, le duo derrière 21 rue Jump et Le film Lego. Apple TV + a annoncé un nouveau casting pour L’Afterparty, une série comique de meurtre-mystère se déroulant lors d’une réunion de lycée. Le casting complet de l’émission comprend officiellement Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao, Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Dave Franco, Jamie Demetriou et John Early. L’émission se composera de huit épisodes, chacun racontant la même nuit à travers la perspective d’un personnage différent, «chacun avec son propre format visuel et son genre de film pour correspondre à la personnalité du conteur.

Miller servira en tant que créateur, showrunner et producteur exécutif de L’Aftermarty, et Lord produira sous la bannière du couple, Lord Miller. Le vice-président de la télévision de Lord Miller, Aubrey Lee, servira de producteur. La série sera produite pour Apple par TriStar TV et Sony Pictures Television, où Lord et Miller ont actuellement un accord télévisé global.

