Titans Saison 3: Jason Todd apparaissant comme Red Hood

Titans Saison 3: Jason Todd pourrait apparaître comme Red Hood après avoir quitté les Titans, Kory’s Sister pourrait être le méchant.

Titans revient une fois de plus avec sa prochaine saison dans le service de streaming de DC, l’univers DC en 2020/21. La troisième saison devait être publiée au dernier trimestre de 2020, mais un retard est prévu en raison de la pandémie en cours.

Titans Saison 3 Detail

La deuxième saison de l’émission avait pris fin après que le groupe de jeunes super-héros ait vaincu avec succès deux méchants – Coup de mort et Mercy Graves mais au prix de la vie de Donna Troy alias Wonder Girl. Le groupe troublant arrive enfin dans la compréhension mutuelle et crée une toute nouvelle équipe Titans.

Alors que maintenant tout commence à sembler normal, une autre force puissante vilaine arrive juste avant la scène coupée de la deuxième saison.

Un nouveau problème arrive:

Blackfire arrive sur notre planète depuis la planète Tamaran pour tuer sa sœur Starfire afin qu’elle puisse gouverner le trône de Tamaran. Blackfire devrait être le premier méchant de la saison trois et ferait n’importe quoi pour tuer sa sœur, Kory.

La princesse Komand’r était apparue dans la scène finale de la deuxième saison, puis avait repris le corps d’une femme aléatoire sans méfiance dans un parking. Elle a ensuite tué tous les membres de la famille royale, y compris sa propre mère et son propre père sur sa planète pour s’emparer du trône, dont Kory est l’héritier légitime.

Maintenant, dans la deuxième saison, Kory prévient Komand’r qu’elle reviendra à Tamaran et sera punie pour ce qu’elle a fait. Mais maintenant, il semble que Komand’r est désespérée de se réconcilier avec sa sœur et d’essayer de l’assassiner.

Jason Todd a quitté les Titans:

Jason Todd de Curran Walters a quitté le groupe après s’être senti trahi par Rose Wilson lorsqu’elle a rejoint les Titans pour combattre Deathstroke. Même s’il a quitté le groupe, le justicier en lui est toujours au sommet. Todd aurait sa propre façon de lutter contre les crimes et finirait par enfiler le costume de Red Hood dans la saison à venir.

