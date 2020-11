Titanfall est maintenant sur Steam

in

Les jeux Titanfall sont enfin réunis sur Steam. Le premier Titanfall est maintenant disponible dans la boutique de Valve, et vous pouvez vous procurer le jeu FPS avec sa suite Titanfall 2, à un prix réduit pendant que vous y êtes.

Sorti en 2014, Titanfall était le premier jeu du développeur Respawn, et il a bien passé en revue au lancement. Le jeu de robot utilisait quelque chose d’un modèle de service en direct, comprenant uniquement des modes multijoueurs en ligne qui avaient des PNJ, des cinématiques et d’autres éléments communs à un seul joueur. Il s’agit essentiellement d’un jeu de tir d’arène basé sur un robot, vous plaçant contre 11 autres joueurs sur une carte, vous attendez tous la chance d’appeler votre compagnon robotique de choix alors que vous explosez et sautez dans les bâtiments.

Aucun chiffre de vente formel n’a été publié, mais il s’est au moins assez bien comporté pour Titanfall 2 en 2016, un véritable classique de la dernière génération qui mettait l’accent sur le mode solo, la campagne chronophage presque universellement saluée. Titanfall était déjà disponible sur Windows via EA Origin, et vous pouvez également y accéder via un abonnement EA Play. Les commentaires des joueurs sont déjà «principalement négatifs» en raison de problèmes de serveur, beaucoup trouvent qu’ils ne peuvent pas entrer, ou une fois qu’ils le font, ils sont expulsés peu de temps après. Certains ont également des problèmes avec l’audio. Un correctif pour l’audio, au moins, peut être trouvé ici.

Respawn a élargi la série depuis lors pour inclure Apex Legends, un jeu de bataille royale se déroulant dans le même univers. Apex Legends a récemment fait le saut vers Steam, attirant un grand nombre de joueurs, et l’éditeur EA estime que ce sera une propriété d’un milliard de dollars d’ici la fin de l’exercice.

L’édition de luxe de Titanfall est à 60% jusqu’au 25 novembre. Vous pouvez trouver Titanfall sur Steam ici, et vous pouvez obtenir la réduction du double pack Titanfall ici.

