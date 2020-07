Tipster révèle les puces que Sammy envisage d’utiliser sur la ligne 5G Galaxy S21 non américaine

C’est ainsi que les choses se passent dans le monde de la technologie. Nous n’avons même pas vu le La série Samsung Galaxy Note 20 est officiellement annoncée et il y a déjà des fuites et des rumeurs sur l’année prochaine Gamme Samsung Galaxy S21. Les ventes de la série Galaxy S20 n’ont pas répondu aux attentes de l’entreprise, en particulier le Galaxy S20 Ultra 5G qui était censé être le dernier mot des smartphones haut de gamme haut de gamme.

Tipster dit que le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy S21 utiliseront deux chipsets différents

ce qu’il entend sur le sujet. Dans un tweet diffusé au cours du week-end, il dit que ces modèles Galaxy S21 Ultra en dehors des États-Unis seront alimentés par le SoC Exynos 1000 non annoncé. Celui-ci sera fabriqué par Samsung en utilisant son nœud de processus 5 nm. Cela signifie plus de transistors à l’intérieur de la puce, ce qui lui confère de meilleures performances et une consommation d’énergie améliorée par rapport aux circuits intégrés 7 nm de Sammy. Il sera également associé à un GPU AMD.

La première ligne de paris de Las Vegas a la plate-forme mobile 5 nm Snapdragon 875 inopinée alimentant les modèles américains et le SoC Exynos 1000 5 nm sous le capot partout ailleurs. Cependant, un tipster Twitter avec la poignée Mauri QHD (@MauriQHD) est décédé

Samsung pourrait utiliser sa puce phare Exynos 5 nm inopinée sur le Galaxy S21 Ultra 5G

Mauri QHD laisse un point d’interrogation pour le Galaxy S21 +, ce qui signifie qu’il n’a pas entendu quelle puce alimentera l’enfant du milieu, et il s’attend à ce que le Galaxy S21 ait l’Exynos 921 ou Exynos 922, peu importe. Samsung décide de l’appeler sous le capot. Il dit également que Samsung a envisagé d’utiliser l’Exynos 990, mais que l’incapacité du silicium à surpasser le Snapdragon 865 cette année l’a exclu pour l’année prochaine. Pour la gamme Galaxy S20 de cette année, le Snapdragon 865 a été utilisé sur tous les modèles vendus dans le monde, sauf en Europe où l’Exynos 990 était utilisé. C’était le contraire de la décision traditionnelle de Samsung d’équiper ses produits phares de la dernière puce Exynos partout sauf aux États-Unis et en Chine.

Le pronostiqueur a déclaré en juin que Samsung débattait en interne de l’utilisation du chipset Snapdragon 865 sur la série Galaxy S21, car son prix devrait baisser fortement, permettant à Samsung de proposer les téléphones à un prix avantageux. Ou, il pourrait garder le prix le même ou même le baisser un peu et encore faire une pièce sérieuse sur la série. Mais les consommateurs ne seront peut-être pas ravis d’acheter un téléphone 2021 utilisant une puce 2020. Une autre façon dont Sammy cherche à réduire le prix de la série est d’utiliser le taux de rafraîchissement standard de 60 Hz sur le modèle Galaxy S21.

L’Exynos 1000 non annoncé pourrait être la première puce 5 nm de Samsung

Grâce à la pandémie mondiale, les économies du monde entier tentent de se rétablir et ce n’est peut-être pas le moment de lancer un téléphone très coûteux. Dans certains pays, y compris les États-Unis, les consommateurs peuvent avoir à décider de dépenser entre 50 et 60 dollars par mois pour un appareil coûteux ou acheter certains des produits essentiels comme la nourriture et les médicaments. Malgré cela, une possibilité que Samsung a apparemment mis sur le kibosh est d’utiliser le chipset Exynos 1000 sur les trois téléphones.

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu celui-ci, mais Samsung envisage de ne pas inclure de chargeur dans la boîte avec la série Galaxy S21. C’est une autre façon pour Samsung de gagner de l’argent supplémentaire. En fait, c’est une solution gagnant-gagnant pour le fabricant car non seulement cela permet d’économiser le coût d’inclusion de la brique de charge dans la boîte, mais cela génère également des revenus de ceux qui ont besoin d’acheter un chargeur pour leur nouveau modèle Galaxy S20.



COVID-19 a sûrement eu un impact sur les ventes de la ligne et a répondu aux attentes de Samsung. Les prévisions internes de l’entreprise prévoyaient Galaxy S20 + pour surpasser le reste de la gamme. Cela avait du sens car il est 200 $ moins cher que le Galaxy S20 Ultra 5G et a toujours une excellente fiche technique. Au lieu de cela, ce dernier modèle a été le meilleur vendeur de la série.

À l’heure actuelle, nous sommes peut-être dans quelques mois au plus tôt avant de penser au Galaxy S21. N’oubliez pas que le 5 août, Samsung organisera son événement Unpacked au cours duquel nous prévoyons que la ligne Galaxy Note 20 sera dévoilée avec le Galaxy Z Fold 2.

Nous avons presque oublié de mentionner que Mauri QHD dit que Samsung envisage de se débarrasser du nom Exynos et de le remplacer par un nouveau surnom.