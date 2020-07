Tipster révèle les dates de dévoilement et de lancement possibles du Galaxy Z Fold 2 5G

L’autre jour, nous vous avons dit qu’il y avait des spéculations selon lesquelles Samsung Galaxy Z Fold 2, la suite du premier téléphone pliable de l’entreprise, ne sera pas dévoilé lors de l’événement Galaxy Unpacked du 5 août comme initialement pensé. La raison derrière cette rumeur n’est pas difficile à comprendre; l’appareil est évidemment plus complexe à construire et à développer des logiciels que votre combiné moyen. Comme nous vous l’avons dit l’autre jour, Max Weinbach a diffusé un tweet indiquant que le logiciel n’était pas prêt et a ajouté que très peu de fuites matérielles avaient été découvertes.

Mais dans une bataille des pronostiqueurs Twitter, hier soir Ice Universe (@UniverseIce) a tweeté un message disant que ce qu’il avait entendu était que te Galaxy Z Fold 2 fera en effet partie de l’événement du 5 août et sera lancé le 20 septembre. Nous saurons assez tôt si le pliable de deuxième génération se tiendra aux côtés de la série Samsung Galaxy Note 20, du Galaxy Z Flip 5G, des ardoises Galaxy Tab S7 et d’autres nouveaux produits le 5 du mois prochain.

Le Galaxy Z Fold 2 se débarrasse de ce qui était sans doute le plus gros problème avec l’OG Fold qui est l’écran externe. Ce dernier pèse 4,6 pouces et dispose d’énormes lunettes. Pour de nombreux utilisateurs à la recherche d’informations rapides, il est plus facile d’ouvrir complètement l’écran pliable que d’essayer de naviguer sur l’écran externe. La suite pourrait arborer un écran de 6,23 pouces avec des lunettes de taille appropriée. L’écran Super AMOLED de la taille d’une tablette interne obtient une petite bosse à 7,7 pouces des 7,3 pouces du Fold d’origine selon la dernière fuite. Il pourrait inclure un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie que l’affichage est mis à jour 120 fois par seconde; cela offrira un défilement fluide et une animation de jeu vidéo améliorée.

La dernière astuce appelle au lancement du Samsung Galaxy Z Fold 2 le 5 août



Selon des rumeurs et des fuites récentes, le Galaxy Flip Fold 2 sera alimenté par le chipset Snapdragon 865+ récemment annoncé et la configuration standard comprendra 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Une variante avec 512 Go de stockage devrait voir le jour. Deux batteries distinctes totalisent une capacité de 4365 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 25 W et d’une charge sans fil de 15 W. L’appareil doit offrir une charge sans fil inversée, ce qui signifie que le téléphone peut être utilisé comme un chargeur sans fil pour aider à recharger la batterie sur un autre appareil compatible. Samsung appelle cette fonctionnalité «partage de puissance sans fil». Weinbach déclare que le nouveau Galaxy Z Fold 2 sera un scooch (0,5 mm) plus épais et un peu plus haut (0,1 mm) que le combiné Fold de première génération.

Voir aussi Marché cognitif de l'évaluation et de la formation 2020: tendances futures, acteurs clés: Quest Diagnostics, Medavante Inc., Neurocog Trials, Pearson Education, etc. Twitter tipster Ice Universe dit que Galaxy Z Fold 2 sera dévoilé le 5 août

Vous vous souvenez peut-être que quelques jours avant la sortie du Galaxy Fold original, les influenceurs ont trouvé un certain nombre de problèmes avec l’appareil. Samsung a rappelé les unités, a apporté les modifications appropriées et a finalement lancé le premier pliable d’un grand fabricant. Il devrait être intéressant de voir si ce groupe trouve quelque chose de mal avec le nouveau modèle après l’avoir mis à l’épreuve.

En parlant de pliables, Samsung devrait également présenter le Galaxy Z Flip 5G le 5 août. Ceci est une version compatible 5G de l’OG Galaxy Z Flip qui est sorti le jour de la Saint Valentin cette année (14 février). Les dernières rumeurs appellent la version 5G du flipper à transporter une plate-forme mobile Snapdragon 865+ par rapport au Snapdragon 855+ qui alimentait la variante LTE uniquement du combiné. Une nouvelle couleur Mystic Bronze a été révélée. Le Galaxy Z Flip 5G peut facilement tenir dans votre poche et lorsqu’il est ouvert, un écran de 6,7 pouces est disponible. Nous devrions voir les mêmes 8 Go de RAM associés à 256 Go de stockage trouvés sur l’unité d’origine.

Les deux nouveaux appareils pliables seront lancés avec Android 10 préinstallé avec One UI 2.5. Et si vous souhaitez voir l’événement Unpacked 2020 en direct, l’événement commence à 10 h HAE (7 h PDT) le 5 août. Il peut être consulté sur Samsung.com ou la salle de presse Samsung US.