Tipster affirme que l’Exynos 990 à l’intérieur du Galaxy Note 20 sera aussi rapide que son homologue Snapdragon

Le Samsung Le Galaxy Note 20 n’est plus que dans une semaine. Tandis que le Le Galaxy Note 20 Ultra est censé être une mise à niveau significative par rapport à son prédécesseur avec son Panneau LTPO 120Hz, un meilleur S Pen et un système de caméra amélioré, le Note 20 restera avec un écran 60Hz trop commun et un dos en plastique. Certains marchés, comme l’Europe, bénéficieront probablement Exynos 990 au lieu du Snapdragon 865 Plus et selon un pronostiqueur, ce n’est peut-être pas nécessairement une mauvaise nouvelle.

J’espère que tout le monde comprend ceci: La série Exynos 990 sur Note 20 est une version améliorée avec une meilleure optimisation que la version Snapdragon et fonctionne tout aussi cool et aussi rapide que le Snapdragon.C’est comme un Exynos 990+ Samsung commercialisera également le modèle Exynos990 comme meilleur – Anthony (@TheGalox_) 28 juillet 2020

Comme prévu, le fuyant affirme que l’Exynos 990 du duo Galaxy Note 20 ne sera pas la même que la puce des derniers modèles de la série S. Il s’agira plutôt d’une version améliorée et optimisée et fonctionnera aussi bien que la puce Snapdragon 865 Plus. Bien que nous ne soyons pas trop sûrs que ses performances soient similaires à celles de la nouvelle puce de Qualcomm, nous espérons qu’elle rattrapera au moins le Snapdragon 865.

Après tout, Samsung créerait également un modèle spécifique au PC de l’Exynos 990, ce qui montre également qu’il est assez confiant à propos de la puce, malgré le critiques qu’elle a reçues.

Dans d’autres nouvelles connexes, le Galaxy Note 20 ne sera pas plus abordable que le Note 10, car un quelques rapports avaient suggéré. En Europe, le prix commencera probablement à 999 € et le modèle au maximum sera plus cher que le Galaxy Note 10 Plus à 1449 €.