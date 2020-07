Tipster 100% confiant que Google Pixel 4a sera lancé le 3 août

Dernières années Google Pixel 3a a été la lueur d’espoir dans le flailing de l’entreprise entreprise de smartphone et jusqu’à présent, nous n’avons pas vu de dispositif de suivi. le Le Pixel 4a était apparemment censé arriver Mai mais il a été frappé de multiples retards. Tipster John Prosser , qui a des antécédents mitigés, a déclaré plus tôt que le téléphone serait lancé le 3 août et maintenant il a réitéré cette affirmation.

Google aussi récemment a abandonné le Pixel 3a et le Pixel 3a XL, ce qui est d’autant plus la preuve qu’un successeur est à venir.

Le silicium Snapdragon 730 de Qualcomm, qui alimentera probablement le téléphone, est un peu trop vieux pour un téléphone de milieu de gamme à un moment où il y a des appareils rivaux avec le Snapdragon 765G sous le capot, comme le OnePlus Nord et LG Velvet.

Selon résultats de référence qui ont fait surface récemment, les performances ne sont pas nécessairement un problème pour le Pixel 4a. En fait, il devrait être autour de 70% aussi puissant que le Pixel 4. Bien sûr, il ne sera pas comparable aux téléphones haut de gamme de cette année et même à l’iPhone SE, qui est alimenté par une puce phare, mais pour un téléphone de milieu de gamme, cela devrait suffire. Mais là encore, il ne s’agit pas seulement de performances, car Nord et Velvet sont tous deux compatibles 5G, grâce à leur chipset.

Cette même puce alimenterait le Version 5G du Pixel 4a ainsi que du Pixel 5. Ces deux seront apparemment annoncés en octobre.

De retour au Pixel 4a uniquement LTE, il affichera probablement un écran perforé de 5,81 pouces. Dans le département de la caméra, nous sommes censés regarder une caméra arrière de 12 MP et un vivaneau avant de 8 MP et le téléphone hériterait des spécifications de prise de vue vidéo de Pixel 4.

Le Snapdragon 730 vieillissant sera censé être associé à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Une batterie de 3080 mAh devrait maintenir le spectacle et le combiné ne sera probablement disponible qu’en Just Black. Il restera apparemment avec un lecteur d’empreintes digitales physique et le port casque 3,5 mm sera également conservé.

Ce ne sont évidemment pas des spécifications révolutionnaires, mais les téléphones Pixel sont connus pour aller au-delà des capacités du matériel avec des optimisations côté logiciel, alors n’annulez pas encore le Pixel 4a.

Une autre chose qui pourrait fonctionner en faveur du téléphone est le prix allégué de 349 $, ce qui le rendrait plus abordable que l’iPhone SE et OnePlus Nord.