Tipico Bundesliga : Dieter Kühbauer faché contre le LASK

Critique acerbe de Dieter Kühbauer sur la réduction de la déduction des points au LASK – décision « incompréhensible » pour le coach du rapid Vienne.

Le fait que la déduction de points du LASK ait été réduite de six à quatre points par le comité de protestation de la Ligue allemande de football lundi a provoqué une grande incompréhension chez l’entraîneur du Rapid Vienne, Dietmar Kühbauer. Cette décision lui est « incompréhensible », a expliqué le Burgenlander mardi lors de la conférence de presse avant le match à domicile de mercredi contre le Red Bull Salzbourg.

« Il y a plus à venir, peut-être qu’ils seront champions tout de suite », a déclaré M. Kühbauer, en se référant à l’annonce du LASK que la Cour permanente d’arbitrage neutre serait appelée. « Je suppose qu’ils vont tout récupérer. »

La déclaration du président de LASK, Siegmund Gruber, selon laquelle la déduction des points aurait dû être faite pour la saison à venir, a fait trembler Kühbauer. « Si vous faites quelque chose qui n’est pas autorisé et que vous parlez ensuite de la saison prochaine, je ne sais pas quoi faire. Si vous êtes dopé au Tour de France, vous êtes interdit dès maintenant, pas l’année prochaine ».

Kühbauer ennuyé par les fonctionnaires de LASK

La colère de Kühbauer est dirigée contre les fonctionnaires du LASK. « Les plus pauvres sont les acteurs. Ils ont été punis pour des choses que les dirigeants ont faites ». Le directeur sportif des Rapids, Zoran Barisic, a parlé d’une « chose sans précédent » en rapport avec les séances d’entraînement interdites de l’équipe de Linz pendant la pause de Corona. Il a déclaré que le verdict du comité de protestation était « seulement acceptable de toute façon ».

Le Rapid pourrait être victime du retour des points. Après tout, le LASK n’est plus qu’à deux points de la deuxième place des Hütteldorfers, qui leur permet de participer aux qualifications de la Ligue des Champions. Le WAC, qui a cinq points de retard sur LASK depuis lundi, pourrait également être touché. Il trouve le jugement de la commission de protestation « très drôle », a déclaré l’entraîneur de Wolfsberger, Ferdinand Feldhofer, mais n’a pas voulu commenter plus avant l’affaire.

« Ce qui reste, c’est qu’il y a eu tricherie »

Markus Schopp, l’entraîneur de Hartberg, a trouvé des mots plus clairs. « Je n’ai aucune influence sur le verdict, mais quelle que soit la manière dont vous le regardez : « Ce qui reste, c’est qu’il y a eu tricherie. Et la deuxième chose, c’est la façon dont le club est perçu – je ne me soucie pas vraiment de savoir si on leur déduit trois, quatre, cinq ou six points », a déclaré le Styrien.

Avec les entraînements d’équipe interdits, LASK s’est causé d’immenses dégâts. « Je pense qu’il est dommage que le travail relativement bon ait été détruit, mais le club doit vivre avec cela, on ne peut pas simplement l’effacer. Tout ce qui reste de la meilleure saison que LASK a jouée depuis des décennies, c’est le fait qu’ils ont triché, et les responsables de cette situation n’ont absolument personne à blâmer à part eux-mêmes », a déclaré M. Schopp.