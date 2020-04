TinyBuild Games annonce Kill It With Fire à venir en juillet

Les gens de tinyBuild Games ont dévoilé un nouveau titre génial cette semaine comme Tuez-le avec le feu sortira cet été. Le jeu vous fait jouer le rôle d’un exterminateur qui n’a fondamentalement qu’un seul but et un seul but: tuer l’araignée par tous les moyens nécessaires. Heureusement, vous avez l’un des plus grands moyens à votre disposition avec l’invention du feu. Avec un assortiment d’autres armes qui suffiraient à éliminer une flotte de sbires venant vous tuer. Vous courrez dans la maison ou l’entreprise à laquelle vous êtes affecté et devrez éliminer toutes les araignées à proximité de toutes les manières possibles. Voici un peu plus d’informations sur le jeu.

L’araignée est l’ennemi juré le plus ancien et le plus mortel de l’humanité. En tant qu’exterminateur Kill It With Fire agréé, il est temps de riposter! Rassemblez votre arsenal et poursuivez la menace à huit pattes dans un voyage à travers le temps et la banlieue. Pour vaincre les araignées, vous devez exploiter leur seule faiblesse: le FEU. Ou des balles. Ou des explosions, jeter des étoiles, se faire écraser par des trucs… à peu près n’importe quoi, vraiment. Mais cela ne signifie pas que ce sera facile – vous devez d’abord trouver les araignées. Utilisez la technologie de suivi des arachnides de pointe pour localiser l’emplacement de votre carrière parmi des centaines de cachettes potentielles – puis, incendiez tout et brisez l’araignée avec une poêle à frire après son épuisement. C’est le seul moyen d’en être sûr.

Le jeu devrait sortir en juillet 202 sur PC. Si vous souhaitez avoir un avant-goût du jeu, vous pouvez dès maintenant essayer la démo jouable du jeu appelée Kill It With Fire: Ignition, et vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous pour tout voir en action.

