TINTIN & SNOWY Obtenir un nouveau jeu vidéo pour PC / console

Crédit: Hergé (Moulinsart)



Communiqué de presse:

Des milliards de bernacles boursouflés bleus: l’éditeur Microids a maintenant 35 ans! Pour fêter ça, une belle annonce est publiée…

Tintin et son cher Snowy feront bientôt leur retour sur PC et consoles. Microids et Moulinsart sont ravis d’annoncer la signature d’un partenariat pour le développement et l’édition basé sur la série de bandes dessinées Les aventures de Tintin créé par Hergé, publié par Casterman et vendu plus de 250 000 000 de livres.

Ce nouveau jeu d’action-aventure transportera le joueur dans un tourbillon de situations incroyables et de suspense main dans la main avec les personnages légendaires Tintin et Snowy. D’autres personnages emblématiques rejoindront la distribution comme le célèbre capitaine Haddock, amateur de whisky fin et de slurs sophistiqués, le professeur de génie Calculus et les meilleurs détectives Thomson & Thompson.

Après avoir navigué sur toutes les mers, exploré de nombreux continents, fait de la plongée en haute mer dans un sous-marin et même marché sur la Lune, le journaliste le plus célèbre est prêt pour de toutes nouvelles aventures interactives.

Microids est fier de collaborer avec Moulisart sur ce projet comme le commente Stéphane Longeard, PDG de Microids:

«Nous sommes extrêmement heureux de travailler sur cette coproduction! Nous sommes prêts à y arriver depuis un certain temps. Cette annonce est le fruit d’un processus créatif nous permettant de définir précisément comment ce projet va prendre forme et les deux sociétés va interagir. C’est vraiment un rêve devenu réalité pour nous. Les aventures de Tintin ont transporté des millions de lecteurs dans le monde et cette opportunité va nous permettre de mettre nos talents au service d’un des plus grands créateurs du 20ème siècle et de son héros encré: Les membres de notre équipe sont fans du célèbre journaliste et feront de leur mieux pour rendre à cette franchise un vibrant hommage. Nous avons hâte de lancer ce projet! «

Nick Rodwell, directeur de Moulinsart partage également ses réflexions:

« Le prochain jeu vidéo pour PC et consoles s’insère assez bien dans l’héritage des aventures du journaliste le plus célèbre. Notre ambition est de fournir à un public grand public un jeu amusant et convivial que tout le monde peut apprécier. Microids est pour nous le partenaire idéal à apporter à la vie de cette nouvelle aventure de Tintin «

Le titre du jeu, les œuvres d’art et plus de détails seront bientôt dévoilés.