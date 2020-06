Ting Mobile veut vous séparer des entraves des grands opérateurs et vous donne 25 $ de crédit pour l’essayer

Advertorial by Ting Mobile: les opinions exprimées dans cette histoire peuvent ne pas refléter les positions de PhoneArena!

Nous sommes sûrs que de temps en temps vous rencontrez des publicités pour des services sans fil d’un opérateur qui n’est pas l’un des grands noms: Verizon, T-Mobile, AT&T. Les annonces font souvent des déclarations qui semblent trop belles pour être vraies, alors comment est-ce possible? Eh bien, ces petits opérateurs sont les soi-disant MVNO et aujourd’hui, nous allons parler de leur fonctionnement et de ce qui fait de Ting Mobile un choix particulièrement tentant.

Que sont les MVNO?

MVNO est l’abréviation de Mobile Virtual Network Operator. Les opérateurs comme Ting louent essentiellement la bande passante à un ou plusieurs des opérateurs qui ont leurs propres réseaux. Les opérateurs MVNO peuvent utiliser tout ou partie des réseaux de Verizon, T-Mobile, AT&T et Sprint. Parce qu’ils sont libres de mélanger et de faire correspondre les réseaux, qu’ils soient GSM ou CMDA, les MVNO peuvent potentiellement offrir une meilleure couverture que n’importe lequel des principaux acteurs. Ting utilise trois des quatre réseaux LTE nationaux (tous sauf AT&T), ce qui signifie que vous êtes couvert sur Ting, peu importe où vous vivez en Amérique.

Comment les transporteurs comme Ting peuvent-ils offrir des prix plus bas?

Il semble contre-intuitif qu’une entreprise qui loue des services puisse les fournir moins cher que celle qui les fournit. Mais il y a une explication très logique à cela. Votre plan Verizon, par exemple, doit couvrir non seulement le coût du support réseau et des améliorations. Les frais mensuels paient également plus de cent mille salaires d’employés et l’entretien de milliers de magasins, entre autres dépenses.

Ting, d’autre part, se concentre sur l’essentiel. Avec environ 400 employés et seulement une poignée d’emplacements, il n’y a pas beaucoup de peluches pour lesquelles ses clients doivent payer la facture. Parce que Ting a moins de frais fixes, il est en mesure d’offrir à ses clients une structure de paiement très flexible, voici comment cela fonctionne …

Avec Ting, vous ne payez que ce que vous utilisez

Les opérateurs adorent vous proposer des plans avec des appels, des SMS et des données illimités. Et alors que les sons illimités sont tentants, à quel point parlez-vous vraiment sur votre téléphone? De nos jours, la plupart de nos communications se font via des applications de messagerie qui utilisent une quantité insignifiante de données. Les opérateurs proposent des forfaits illimités car ils savent que la plupart des gens n’en profitent pas pleinement mais paient néanmoins le prix fixe.

Ce n’est pas le cas si vous choisissez Ting. Vous payez les appels, les SMS et les données en fonction de la quantité de chacun que vous avez utilisée, mois par mois. Si un mois vous êtes bloqué à la maison et constamment sur votre Wi-Fi, vous pouvez payer aussi peu que 0 $ pour les données mobiles. Ou peut-être que vous êtes en vacances et que vous avez besoin de divertir les enfants dans la voiture avec YouTube. C’est bien aussi, payez pour chaque Go de données que vous utilisez et pas plus.

Si vous souhaitez avoir plus de prévisibilité dans votre facture, vous pouvez définir des limites strictes pour chaque catégorie et limiter votre utilisation ou celle de quelqu’un d’autre si vous avez plusieurs lignes sur votre compte.

Tu veux essayer? Ting offre aux lecteurs PhoneArena un crédit de 25 $ que vous pouvez utiliser pour n’importe quelle combinaison de services que vous souhaitez!

Mais la facturation équitable n’est pas le seul avantage que vous obtenez de Ting, vous bénéficiez également d’un meilleur service client.

Vous êtes plus précieux pour Ting que pour les grands transporteurs

Comme vous l’avez peut-être deviné, Ting a beaucoup moins de clients que n’importe lequel des grands transporteurs. Mais cela signifie également que chaque client est plus important pour l’entreprise que si vous en êtes un parmi des millions. Les représentants de Ting seront heureux de vous aider à tout moment par téléphone ou via le Web et vous ne vous sentirez pas comme une autre source de revenus qui doit être optimisée.

Ce n’est pas comme si vous aviez besoin de beaucoup d’aide, cependant, le plan d’affaires de Ting est aussi simple que possible. Pas de frais et de contrats cachés qui vous lieront pour les années à venir.

