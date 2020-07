Tinder était la plus grosse application lucrative en juin, malgré la pandémie

Tinder était l’une des meilleures applications lucratives en juin 2020, même avec des gens coincés à la maison.

TikTok a fait le plus d’argent dans l’ensemble, mais surtout en Chine.

Les services de streaming comme Netflix et Disney Plus étaient toujours des tirages populaires.

Vous penseriez que les applications de rencontres ne feraient pas beaucoup d’affaires lorsque vous êtes censé éviter toute rencontre personnelle étroite pendant une pandémie, mais les preuves suggèrent le contraire. Sensor Tower a estimé que Tinder était la troisième application mobile la plus rentable sur les magasins officiels en juin 2020, dépassant même les poids lourds comme Netflix (sixième place) et Disney Plus (septième).

Les chercheurs n’ont pas expliqué le succès de Tinder, bien que les abonnements au service soient toujours utiles pour trouver des correspondances même si vous êtes résigné à une relation longue distance dans un avenir prévisible.

Ce n’était pas non plus la seule application populaire. Selon les estimations, TikTok a généré le chiffre d’affaires le plus global à 90,7 millions de dollars, bien que la majeure partie (89%) provienne de Douyin, la version spécifique à la Chine de l’application de vidéo sociale. YouTube était également populaire avec près de 73 millions de dollars (dont 56% aux États-Unis) provenant de ses différents abonnements. Les services de vidéo chinois comme Tencent Video et iQiyi étaient également populaires.

Ces chiffres n’incluent pas les téléchargements à partir des magasins d’applications Android tiers qui sont populaires dans des pays comme la Chine, ils ne sont donc pas entièrement représentatifs de la demande d’applications. Pourtant, cela suggère que de nombreux utilisateurs mobiles étaient déterminés à rester connectés et divertis – que ce soit pour un raccordement virtuel ou quelque chose de plus important.

