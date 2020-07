Tina Fey demande la retraite des épisodes de « 30 Rock » mettant en vedette le « Blackface »

Par DAVID BAUDER

NEW YORK (AP) – À la demande de la co-créatrice Tina Fey, quatre épisodes de la comédie « 30 Rock » sont retirés de la circulation car ils présentaient des personnages se produisant en blackface.

La série a été diffusée sur NBC de 2006 à 2013, mais des épisodes sont toujours diffusés dans la syndication télévisuelle et sur les services de streaming, notamment Hulu, Amazon Prime, iTunes et Peacock.

Fey, qui a également joué le rôle de Liz Lemon dans la série sur le monde des coulisses d’une émission de télévision, a déclaré dans une note aux distributeurs que « je comprends maintenant que » l’intention « n’est pas un laissez-passer gratuit pour les blancs pour utiliser ces images. »

« Je m’excuse pour la douleur qu’ils ont causée », a écrit Fey. « À l’avenir, aucun enfant amateur de comédie n’a vraiment besoin de tomber sur ces tropes et d’être piqué par leur laideur. »

L’élimination des épisodes de «30 Rock» est le dernier exemple de la façon dont le bilan sociétal déclenché par les protestations contre le traitement policier des Noirs a frappé le monde du divertissement. Ils comprennent l’annulation de l’émission télévisée de longue durée «Cops» et la suppression temporaire de «Gone With the Wind» du service HBO Max.

Deux des quatre épisodes «30 Rock» éliminés ont été diffusés à l’origine en 2010, les autres ayant été diffusés pour la première fois en 2008 et 2010. Ils incluent la version de la côte Est d’un épisode diffusé en direct. Jane Krakowski, habituée de la série, et Jon Hamm, star invitée, sont apparues en noir.

L’épisode de 2012 avec Hamm incluait également l’hôte de l’émission «Tonight» Jimmy Fallon en tant qu’invité. Fallon, qui n’apparaissait pas dans un tel maquillage sur « 30 Rock », s’est excusé le mois dernier après la diffusion en ligne d’un précédent sketch « Saturday Night Live » où il portait un blackface pour usurper l’identité de Chris Rock.