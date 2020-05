Timothy Olyphant rejoint The Mandalorian pour la saison 2 / film

Il n’y a pas encore eu de bande-annonce ou de promotion pour la deuxième saison de Le Mandalorien, mais l’action en direct Guerres des étoiles La série sur Disney + a vu de nombreux détails surprenants apparaître ces dernières semaines. Maintenant, un nouvel ajout intrigant à la distribution a été révélé avec Justifié étoile Timothy Olyphant décrocher un rôle dans la deuxième saison de Le Mandalorien. Mais à qui joue-t-il?

Le Hollywood Reporter a laissé tomber le scoop sur Timothy Olyphant rejoindre Le Mandalorien pour la deuxième saison de l’émission. Malheureusement, à l’heure actuelle, les détails sur son personnage sont actuellement secrets, et compte tenu de toutes les nouvelles de casting qu’il y a eu récemment pour les prochains épisodes de la série, il pourrait s’agir d’un nouveau personnage ou d’un personnage familier de l’histoire de la franchise. . Tout est possible car Le Mandalorien continue d’étendre la Guerres des étoiles univers.

Il n’y a pas si longtemps, nous avons exclusivement cassé l’histoire de Rosario Dawson jouant une version live-action du personnage Jedi bien-aimé Ahsoka Tano, créé par le producteur exécutif de l’émission Dave Filoni dans The Clone Wars série animée. Le passage de l’animation à l’action en direct sera également Battlestar Galactica étoile Katee Sackhoff, reprenant son rôle de Bo-Katan Kryze, une guerrière mandalorienne qu’elle avait précédemment exprimée dans la série animée.

En plus de cela, récemment Temuera Morrison aurait été renvoyé à Guerres des étoiles pour reprendre le rôle de Boba Fett, un rôle qu’il n’a pas encore joué en live-action. Morrison a déjà joué Jango Fett dans Attaque des clones, le chasseur de primes qui était à la base de tous les Clone Troopers, ainsi qu’un clone non modifié de lui-même qu’il a nommé Boba Fett, qui allait devenir le chasseur de primes qui a fait ses débuts sur grand écran dans L’empire contre-attaque. Lorsque l’original Guerres des étoiles la trilogie a reçu une réédition sur la vidéo à domicile, Morrison a également été exploité pour doubler sur les lignes précédentes, a déclaré par Boba Fett.

Certains fans pensent également que Temuera Morrison pourrait également finir par jouer une ancienne version de The Clone Wars capitaine Rex, qu’il n’a jamais joué auparavant. Ce personnage a été exprimé par Dee Bradley Baker dans The Clone Wars mais il pourrait facilement être amené en action réelle avec Morrison puisque sa ressemblance a été utilisée pour Rex et le reste des Clone Troopers depuis longtemps maintenant.

Réalisateurs pour la deuxième saison de Le Mandalorien inclure le producteur exécutif Jon Favreau, producteur exécutif Dave Filoni, L’homme fourmi réalisateur Peyton Reed, Alita: Battle Angel réalisateur Robert Rodriguezet membre de la première saison Carl Weathers. Il pourrait y avoir d’autres cinéastes à bord qui n’ont pas encore été révélés, alors nous pourrions en entendre plus bientôt. Et il va sans dire que Pedro Pascal et Gina Carano reviennent comme Mando et Cara Dne.

Le Mandalorien devrait revenir avec de nouveaux épisodes en octobre, et puisque la deuxième saison a déjà terminé le tournage avant que la pandémie de coronavirus ne ferme les productions hollywoodiennes, elle ne sera pas du tout retardée. En fait, une troisième saison est déjà en préparation. Restez à l’écoute pour plus.

