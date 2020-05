Timothée Chalamet et Josh Brolin s’envolent – / Film

Réalisateur Denis VilleneuveAdaptation en deux films du roman de science-fiction de Frank Herbert Dune débute en décembre. Bien que nous n’ayons pas encore vu de bande-annonce pour le film, nous avons lentement un aperçu de la vision de Villeneuve sur ce matériau notoirement difficile à adapter, et la dernière Dune photo met en évidence l’une des scènes d’action du film. Lisez la suite pour voir Timothée Chalamet et Josh BrolinLes personnages font une fuite audacieuse au-dessus de la planète désertique d’Arrakis.

Dune Photo

Empire Magazine a partagé cette nouvelle image, qui montre le jeune royal de Chalamet, Paul Atreides, aidé à devenir ornithoptère par Gurney Halleck de Brolin, le loyal officier et maître d’armes de la famille Atreides qui a aidé à former Paul sur les voies du combat. dans le Dune roman, un ornithoptère ou «thoptère», est un petit navire de transport conçu principalement pour voler dans des atmosphères planétaires. Bien qu’il utilise des moteurs de propulsion, il a également des ailes qui battent pour imiter le mouvement des oiseaux, ce qui a aidé la capacité de vol des véhicules.

« C’est le premier contact de Paul avec le désert profond, où il en est fasciné », a expliqué Villeneuve à Empire à propos de ce moment. «Il a une étrange sensation d’être à la maison. Il y a beaucoup d’action à ce moment précis, et [it’s] l’une des scènes du film dont je commence à être assez fier. » Si je me souviens bien, une bataille éclate à un avant-poste sur Arrakis, et Paul et sa mère, Lady Jessica (joué par Rebecca Ferguson) s’échappent à peine de leur vie. À partir du peu de contexte qui nous est donné ici, je suppose que cette photo représente une partie de cette évasion.

Voici le synopsis officiel du film:

Voyage d’un héros mythique et chargé d’émotions, «Dune» raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de son famille et son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit au sujet de l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront.

Dune est actuellement prévu de sortir en salles sur 18 décembre 2020.

