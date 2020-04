Time Warp Cult Classics Part One se penche sur les films de minuit bien-aimés

Time Warp: les plus grands films cultes de tous les temps est une nouvelle série documentaire en trois parties qui examine certains des films cultes les plus appréciés jamais réalisés. Le premier de la série de trois films fait ses débuts aujourd’hui et jette un œil aux films de minuit, ceux qui jouent après la tombée de la nuit et nécessitent parfois la participation du public. Vous connaissez ceux dont je parle: Rocky Horror, Spinal Tap, Big Lebowski, Point Break, Pink Flamingoes. Les films qui ont été et n’ont pas réussi à la sortie initiale, mais ont trouvé leur public et ont maintenant des événements entiers basés sur des projections. Qui a lu ça n’a pas chanté à pleins poumons Rocky Horror montrant, ou siroté un russe blanc tout en citant Lebowski avec un théâtre plein de monde?

Refaites le temps… Et encore

Le documentaire se compose d’entretiens avec un groupe de personnes différentes impliquées dans la réalisation de nombreux films que vous connaissez et aimez. Acteurs de Rocky Horror, Spinal Tap, Big Lebowski, Faster Pussycat, Pink Flamingoes, Point Break, Foxy Brown, Eraserheadet bien d’autres encore sont présentés. Chaque film a son propre segment et le temps et le contexte appropriés tout en essayant de comprendre pourquoi ils résonnent tous autant avec les gens. Ces segments sont encadrés autour d’un panneau assis, comprenant John Waters, Joe Dante, Illeana Douglas, et Kevin Pollack. Ils dans certains des films et Waters se démarque particulièrement.

En ce qui concerne les segments, les plus intéressants Distorsion temporelle les segments étaient les deux sur Foxy Brown et les films Blaxploitation des années 70 et Plus rapide Pussycat Kill Kill segments discutant Russ Meyer. Pam Grier est une icône, mais c’était intéressant de l’entendre parler de la perception des films et de leur impact. Il en va de même pour Meyer. Oui, ses films étaient essentiellement des excuses pour montrer des femmes aux gros seins qui couraient. Mais ils ont également présenté une cinématographie assez fantastique et ont été les premiers exemples de l’autonomisation des femmes dans le cinéma lorsque vous vous penchez sur les minuties des films eux-mêmes.

Celui-ci va à 11

Rien ne dépasse C’est… la moelle épinière pour moi, cependant. J’ai oublié combien j’aime ce film, et voir tous ces clips m’a fait rire et rire pendant des heures après. Rob Reiner fait une apparition ici en partageant des histoires sur la réalisation du film, y compris une grande sur Black Sabbath que je n’avais pas entendu avant de regarder ça. Michael McKean est également autour de jeter ses deux cents.

Dans l’ensemble, c’était une montre agréable. Qui savait qu’il y avait un spectacle sur scène Point Break? Maintenant vous le faites, et vous pouvez découvrir plus de pépites comme ça pour impressionner vos amis en regardant Time Warp: The Greatest Cult Films of All-Time Vol. 1- La folie de minuit sur le streaming numérique maintenant. Vol. 2- Horreur et science-fiction sera disponible le 19 mai, et Vol. 3- Comédie et camp le 23 juin.

