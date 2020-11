Tim Sherwood affirme qu’il laisserait 56 millions de livres sterling à Arsenal jouer «  où il veut  » sur le terrain – .

Photo de Visionhaus

Tim Sherwood a dit Production de la Premier Leagues qu’il laisserait l’attaquant d’Arsenal hors de la forme Pierre-Emerick Aubameyang jouer «où il le voudrait» sur le terrain.

Avant la fin de la saison dernière, Aubameyang a renvoyé Arsenal à la FA Cup en montrant son efficacité en matière de buts du côté gauche.

Mais cette magie que la star gabonaise avait dans son jeu a complètement filtré et il n’a marqué qu’un seul but en jeu ouvert cette saison.

Compte tenu de la situation actuelle d’Aubameyang, l’ancien directeur de Villa Sherwood a expliqué comment il gérerait sa situation actuelle avant leur affrontement contre Leeds.

«Je jouais Aubameyang partout où il voulait jouer», a déclaré Sherwood. «Je lui demanderais [where he wants to play]. D’où vont-ils tirer leurs objectifs?

«L’histoire vous montre qu’il est le seul à marquer régulièrement. Si je suis Mikel Arteta, je le fais entrer dans le bureau et je lui dis «où voulez-vous jouer et qui voulez-vous jouer autour de vous?

«Willian définitivement [should play]. Peut-être Saka? Saka ou Pepe. Pas Lacazette, pour le moment, car il ne l’a pas fait de manière cohérente.

« Mais il [Aubameyang] a toujours joué large. Je ne sais pas de quoi il s’agit parce que ce n’est pas comme s’il avait changé de position. C’est là qu’il veut jouer, évidemment. J’ai parlé de le faire entrer dans le bureau et de lui demander, il dirait probablement «absolument où il joue». »

Arsenal a regardé son pire avant la trêve internationale lorsqu’ils ont été démantelés par une équipe offensive et dynamique d’Aston Villa.

Alors que sur le papier, Leeds United est une équipe « nouvellement promue », ils jouent loin de cette étiquette et ils feront travailler cette équipe d’Arsenal dimanche comme s’ils n’avaient jamais travaillé auparavant, mais ce style gung-ho ouvrira-t-il la porte à Aubameyang ?

L’étoile de 56 millions de livres sterling [BBC Sport] adorera l’espace que Leeds laissera derrière lui, et si l’équipe de Mikel Arteta peut faire face à l’agression et à la presse constante, Aubameyang pourrait alors constater qu’il aura quelques occasions de plus pour reprendre confiance en ses jambes.

