Tim Paine révèle des doutes sur l’acceptation de la capitainerie Australian Test

Le capitaine du Test australien, Tim Paine, a révélé qu’il avait des doutes quant à savoir s’il voulait vraiment accepter le poste de capitaine de l’équipe.

Paine a été nommé 46e capitaine de l’équipe d’essai australienne après que l’ancien skipper Steve Smith, ainsi que David Warner et Cameron Bancroft, aient tous été bannis pour leur implication dans la saga de la falsification de balles en 2018.

Le joueur de 35 ans a depuis été capitaine du côté Test à 10 victoires, six défaites et trois nuls en 19 matches.

Le gardien-batteur a dit à 2 Go Wide World of Sports Radio que maintenant plus que jamais il se sent à l’aise avec la position qu’il occupe dans l’équipe australienne.

Tim Paine (Getty)

« Je pense que je suis devenu plus à l’aise dans le rôle », a déclaré Paine.

« Quand je l’ai eue pour la première fois (Test capitaine), ce fut un énorme choc pour le système. Peu de temps auparavant, j’ai été choqué d’être de retour dans l’équipe.

« Puis trois ou quatre mois plus tard, être le capitaine du Test a été un énorme choc. Quand on est mis dans cette position, il est tout à fait naturel de douter un peu de soi.

« Je pense que j’ai grandi dans le travail. J’apprécie maintenant beaucoup le travail. »

Tim Paine (Getty)

Il a ensuite révélé qu’il avait des doutes quant à savoir si le capitaine de test était quelque chose qu’il voulait vraiment faire lorsqu’il a pris les responsabilités pour la première fois..

« J’ai juste essayé d’être moi-même autant que je le pouvais », a-t-il ajouté.

« Je pense que c’était la chose principale que je voulais quand j’ai eu des moments où j’ai pris le poste pour la première fois – comme est-ce que je veux vraiment faire ça? »

«Je pense que je me suis promis que je serais moi-même et que si je faisais du bon travail, tant mieux et si ça ne marchait pas, tant mieux, tant que je peux être fidèle à moi-même.

«J’évolue constamment sur le plan tactique et j’apprends à diriger Nathan Lyon et Mitchell Starc, les placements sur le terrain, les relations avec les joueurs – il y a tellement de choses à faire.

« Pour moi, il s’agit d’évoluer, de s’améliorer et d’être moi-même. »