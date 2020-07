Tim Kleindienst suit Niklas Dorsch au KAA Gent

Tim Kleindienst quitte la deuxième division 1. FC Heidenheim et rejoint la première division belge KAA Gent. Cela a confirmé le Heidenheimer jeudi.

Il n’y avait initialement aucune information sur la durée du contrat. L’attaquant de 24 ans suit Niklas Dorsch, qui a également déménagé de Heidenheim à Gand il y a une semaine.

Au cours de la dernière saison, Kleindienst a disputé 14 matchs de championnat avec 14 buts et six passes. De plus, il a marqué les deux buts lors des matchs de relégation contre le club de Bundesliga Werder Bremen (0: 0/2: 2).