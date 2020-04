Tilting Point et GameBear s’associent à Nova Empire: Space Commander

Tilting Point et le développeur de jeux mobiles basé en Chine GameBear ont conclu un nouvel accord qui comprend Nova Empire: Space Commander. Selon le communiqué de presse de ce matin, il s’agit d’un accord de publication pluriannuel, qui verra Tilting Point financer et gérer une nouvelle campagne mondiale d’AU pour le jeu de stratégie spatiale du développeur. Le partenariat couvrira tous les territoires à l’exception de la Chine et comprendra la création d’actifs, l’optimisation de l’App Store, les relations avec les plateformes, la monétisation des annonces et l’assistance au portage. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu ci-dessous avec quelques citations de l’annonce d’aujourd’hui.

Nova Empire: Space Commander est un jeu de stratégie spatiale plein d’action disponible sur les appareils iOS et Android qui met les joueurs dans une bataille épique pour la conquête de la galaxie, en faisant la guerre en ligne avec d’autres joueurs du monde entier. Les joueurs sont en mesure de recruter des amiraux d’élite, de concevoir des flottes, de personnaliser des stations spatiales et, finalement, de créer des alliances et des légions d’alliances, le tout dans le but de dominer la galaxie. Nova Empire: Space Commander lancé mondialement sur Android fin 2017, et sur iOS en février 2018, et a fait près de 25 millions de dollars depuis.

« Nous aimons Nova Empire; c’est un jeu incroyablement engageant qui encourage la création d’alliances et le jeu ensemble – à une époque où nous savons que la connexion sociale dans les jeux aide de nombreuses personnes à travers l’isolement physique », a déclaré Samir El-Agili, président de Tilting Point. « Le titre a déjà remporté beaucoup de succès et nous savons qu’avec nos ressources, notre équipe et notre technologie, nous pouvons amener le jeu vers de nouveaux sommets. »

« GameBear a hâte que Tilting Point nous aide à proposer notre jeu à encore plus de joueurs à travers le monde pour entrer dans les alliances et les légions de Nova Empire », a déclaré Chen Yuan, PDG de GameBear. « Leur profonde expertise nous est très précieuse, et ce partenariat en dit long sur leur confiance en notre jeu. Nous espérons seulement que ce n’est que le début d’une belle relation. »