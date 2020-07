TikTok Star HollyH to Cameo dans Aquatic PS4 Platformer Slide Stars

Bien qu’elle vive sur l’île pseudo-française idyllique de Guernesey, HollyH est devenue la plus grande célébrité britannique de TikTok. Et maintenant, le «weirdo professionnel» devrait jouer dans son propre jeu PlayStation 4, tandis que Slide Stars promet de livrer la «première aventure de plate-forme de course sur l’eau du système dans laquelle vous jouez avec plus de 20 des plus grandes stars des médias sociaux du monde». Il devrait sortir plus tard cette année.

D’autres «héros» incluent, euh, les jumeaux Stokes (non, nous non plus) et Demi Rose. Nous avons absolument, positivement jamais visité la page Instagram de ce dernier dans nos vies. Non, monsieur – pas nous. Vous pouvez rester en sécurité en sachant qu’il n’y a pas de Logan Paul, bien que nous doutions de manière inquiétante que les développeurs de ce jeu pourraient se permettre la signature controversée de YouTuber, qui est … Eh bien, vraiment effrayant.

Le jeu lui-même ressemble un peu à Joe Danger sur H2O, avec des bateaux comprenant un flamant gonflable et une bûche de bois. Franchement, cela ne semble pas particulièrement convaincant, mais une sortie physique est prévue. Et bien que son casting de personnages réels soit sûr de confondre ceux d’entre vous qui lisez ceci, cela fera probablement du titre un grand succès auprès des enfants.