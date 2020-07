TikTok se défend contre une interdiction américaine, affirme que Facebook étouffe la concurrence

TikTok s’est défendu contre une éventuelle interdiction américaine.

Il dit que Facebook essaie d’étouffer la concurrence et que le marché en serait plus riche.

Cela vient juste au moment où le PDG de Facebook témoigne sur la concurrence.

Alors que Big Tech est sur le point d’affronter le Congrès pour des questions de concurrence, TikTok prend la parole – et espère clairement que les auditions l’aideront à éviter une éventuelle interdiction américaine.

Le réseau social a publié un traité sur «la concurrence loyale et la transparence» qui défendait à la fois la présence de l’entreprise aux États-Unis et critiquait Facebook pour avoir prétendument tenté de l’expulser du pays.

Le chef de TikTok, Kevin Mayer, a présenté l’entreprise comme un élément important du paysage américain en ligne, soulignant que c’était le lieu «où la nouvelle musique est découverte». La concurrence dans les médias sociaux «se tarirait» si TikTok partait, a affirmé l’exécutif, et les annonceurs auraient «peu de choix».

Mayer a déclaré que TikTok se félicitait de la concurrence des autres, y compris des produits «imitateurs» tels que Reels d’Instagram. Cependant, il a également accusé Facebook d’essayer de mettre fin à la «présence même» de TikTok aux États-Unis sous couvert de patriotisme. Des critiques, y compris des responsables gouvernementaux, ont affirmé que la Chine pourrait forcer TikTok à collecter des données sensibles en raison de sa propriété par une société chinoise, ByteDance.

Lisez aussi: Les meilleures alternatives TikTok et applications TikTok pour Android

Le PDG a fait valoir que TikTok n’était «pas politique» et avait pris un certain nombre de mesures pour être clair, y compris la création d’un centre de transparence et de responsabilité dédié qui fournit le code source de l’algorithme et décrit sa modération. Cela montre que TikTok est une entreprise «responsable et engagée» qui respecte la loi américaine, selon Mayer, ajoutant qu’elle «n’est pas l’ennemi».

Il n’est pas certain que le Congrès écoutera l’argument de TikTok, qu’il soit exact ou non. Néanmoins, TikTok est fortement incité à parler maintenant. Cela pourrait non seulement aider l’entreprise à survivre à un moment crucial, mais aussi pousser les politiciens à freiner Facebook de manière à aider TikTok à gagner du terrain.