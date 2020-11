TikTok est enregistré aux États-Unis pour le moment; Biden pourrait changer la politique américaine sur Huawei et la neutralité du net

Aujourd’hui était censé être le jour où le département américain du Commerce allait fermer l’application vidéo de forme courte TikTok aux États-Unis.L’application extrêmement populaire, propriété du chinois ByteDance, est considérée comme une menace pour la sécurité nationale dans les États en raison de son héritage chinois. . Le gouvernement américain estime que l’application américaine de TikTok collecte des données personnelles et d’entreprise auprès d’entreprises et de consommateurs américains et les envoie à Pékin.

Une administration Biden permettra-t-elle aux entreprises technologiques chinoises comme Huawei de se concurrencer aux États-Unis?



Un décret signé par le président Donald Trump en août aurait contraint Apple à supprimer TikTok de l’App Store et empêcherait Amazon et Google parent Alphabet d’héberger le site Web, ce qui permet de créer et de diffuser des vidéos d’une durée de 15 à 60 secondes. Utilisés principalement par les adolescents, les créateurs de TikTok chantent, dansent, protestent, créent des clips comiques, etc.

Y a-t-il une chance que Huawei soit regardé différemment sous une administration Biden?

Trump a tenté d’obtenir ByteDance de céder les opérations américaines de TikTok et, bien que les grandes lignes d’un accord entre Oracle, Walmart et DanceByte aient reçu l’approbation préliminaire du président, aucun accord n’a été finalisé. En conséquence, à partir d’aujourd’hui, le 12 novembre, les entreprises américaines étaient censées cesser de faire affaire avec TikTok et l’application devait être bannie de l’App Store d’Apple et du Google Play Store. Mais comme le Wall Street Journal a rapporté aujourd’hui, une injonction préliminaire empêchant l’interdiction d’avoir lieu a été émise par la juge de district américaine Wendy Beetlestone au début de ce mois. Et le département du Commerce a cité cette décision aujourd’hui comme une raison pour ne pas donner suite à son propre plan de fermeture de l’application dans les États. Le département du commerce dit que son ordre de fermeture n’entrera pas en vigueur «en attendant de nouveaux développements juridiques».

TikTok a quelques affaires en suspens. Un cas demande une injonction contre la fermeture; contrairement à l’affaire devant le juge Beetlestone qui a accordé un soulagement temporaire à ByteDance et TikTok, TikTok est à la recherche d’une solution plus permanente de la part du juge de district américain Carl Nichols à Washington. Le juge Beetlestone a déclaré que l’action du gouvernement «présente une menace pour« l’échange solide de documents d’information »et dépasse très probablement ce que le gouvernement est en droit de faire en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux. C’est la loi qui, selon le président, lui donne le autorité pour interdire TikTok aux États-Unis

En cour d’appel, TikTok a récemment déclaré que ByteDance avait soumis sa quatrième version d’une proposition visant à créer une nouvelle société qui serait détenue à 20% par Walmart, 20% par Oracle et 60% par ByteDance qui répondrait à la demande de désinvestissement du président. . Cette nouvelle société serait chargée de gérer les données et le contenu des consommateurs américains de TikTok. L’idée est d’avoir ces informations et contenus personnels entre les mains d’une entreprise américaine plutôt que chinoise. Mais avec le président quelque peu détourné pour le moment. la décision du département du Commerce de suspendre l’interdiction de TikTok pour le moment ne semble pas du tout déranger Trump.

Une fois que l’administration Biden prendra le relais le 20 janvier, nous nous demandons si la position des États-Unis envers les entreprises technologiques chinoises, dont ByteDance, va changer. Les États-Unis annuleront-ils les interdictions Huawei qui l’empêche d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine, y compris Google Mobile Services? Les règles d’exportation qui empêchent Huawei de se faire expédier des puces fabriquées par des fonderies utilisant la technologie américaine vont-elles disparaître? Les consommateurs américains et les fans de smartphones auront-ils une chance d’acheter des appareils Huawei aux États-Unis?

Des sources affirment que le jour où il prendra la présidence, le président élu Biden prévoit d’annuler de nombreux changements apportés par Trump via des décrets. Un autre changement que nous pourrions voir serait le retour de la neutralité du net. La règle de l’ère Obama exigeait que tous les flux de données soient traités de la même manière. En d’autres termes, un opérateur ou un FAI ne peut pas accélérer ou ralentir certains flux de données pour obtenir des récompenses financières. L’actuel commissaire de la FCC, Ajit Pai, nommé par Trump, a supprimé la neutralité du net des règlements de la FCC, même si la majorité des consommateurs américains souhaitaient la conserver.